星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團公布2021年底好運降臨的星座排行榜，雙子座、射手座、處女座、雙魚座年底前運勢暴漲，尤其第一名的雙魚座能迎來事業、感情的顛峰，魚與熊掌都能兼顧，度過幸福的年底時光。

▍第四名：雙子座

雙子座終於在年底可以揮別過去的霉運，好運馬上就要降臨，年底前會有貴人運降臨，幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，長官、同事、甚至客戶都非常照顧你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。不管是事業、財運、愛情，甚至小到生活中的芝麻小事，大到攸關人生未來，貴人都能為你指點提攜，讓你做事更加事半功倍，而這種有人照顧的感覺更是讓你洋洋得意。年底前可以多去爬山或是多走進大自然，對你的運勢更加分。

▍第三名：射手座

射手座年底前好運將要來臨，過去讓你煩惱許久的人事物，終於在近期能夠順利解決，特別是財運、桃花運明顯提升，穩定的賺錢模式讓你順利趨吉避凶，愛情上也是順風順水，單身者很容易受到矚目，近期認識的異性，月底前展開追求，有伴者與對象感情順利，更懂得珍惜彼此，可以攜手一路甜蜜到年底。可以約另一半到有水的地方走走，心裡有話也可以趁機說出來。

▍第二名：處女座

處女座身為行星逆行的重災戶之一，經歷了一整年的創傷，終於在年底也能漸漸轉運，先前在工作上常常被半路攔截，像是本來約好要簽約的公司，突然倒戈轉向敵對陣營，還有數不清大大小小的破財消災，讓你生活苦不堪言。好在困難的事都過去了，你將受到受到行星順行的賜福，所有好事都將找上門，你的運勢達到高峰，身旁小人退散，貴人出現，做事得心應手，游刃有餘。感情方面，近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。

▍第一名：雙魚座

海王星從6月在雙魚座命宮逆行，你的生活過的艱辛，運勢大起大落，也找不到能讓你真正穩定的目標。幸好你有堅強的意志，從不輕易放棄，這波逆行即將結束，從現在起到年底，你的好運即將降臨，過去的努力可以得到回饋，行星順行，儘管事業仍是忙碌，卻會有升官加薪的機會降臨，迎來事業巔峰。感情上，與戀人進展順利，記得打鐵趁熱，多安排約會，能迅速增加感情熱度，有望在年底論及婚嫁。單身者可多穿著藍色、黑色衣飾，或是五行屬水的飾品，有助於旺桃花。

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