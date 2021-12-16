每個人都會有一些受氣、受委屈的時候，有些人會把氣憋在心裡，默默承受，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，受到委屈，脾氣最藏不住，情緒全寫在臉上。

▍獅子座

獅子座為人真實坦率，個性直來直往，脾氣一來不喜歡多加掩飾，不過當他們氣消時，也會為自己的行為感到後悔。總之，獅子座的人可以大方、包容，但是受不了一丁點委屈，一旦自尊或是面子遭到挑釁，就不會一昧吞忍，不過事後只要對方道歉示好，獅子座通常都會接受，不會讓對方下不了台。

▍巨蟹座

巨蟹座心思敏感，對於別人的一言一行都十分在意，以至於很容易情緒化，只是他們情緒化所表現的方式與別人不同。相較於暴怒發火，巨蟹座傾向於使用冷暴力，透過冷漠和沉默寡言的態度，明確讓對方知道自己不爽了，但其實事後只要對方哄一哄，就很容易消氣；相反的，若是對方不理不睬，只會更加造成巨蟹座反感，甚至不惜用吵架的方式發洩情緒。

▍白羊座

白羊座個性火爆，發脾氣不會看時間場合，只要不滿就會立刻宣洩，並且用沉默和冷淡的態度對待對方，隨著受氣越多，冷戰的時間也就越長，所以只要發現白羊座的人突然從熱情轉為冷淡和沉默寡言時，就代表他們十分生氣。而白羊座生氣時，需要別人主動開導關懷，畢竟固執的脾氣一旦上來就很難消火，若要單靠他們自己消化負面情緒，時間會拉得比較長。