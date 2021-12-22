星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，摩羯座、處女座、獅子座談戀愛的時候最表裡不一，看起來冷漠、理性、高高在上，其實愛戀人愛得要死，只是不擅長用言語表達，讓旁人很容易會誤會他的真心。

▍第三名：摩羯座

戀愛中的摩羯座看起來很冷漠，像一座冰山，讓人產生距離感，似乎永遠也無法融化這冰冷的心，因為他們習慣隱藏自己的愛，即使很愛對方，也不會輕易表現出來，一副冷若冰霜的樣子，讓人不禁感到畏懼，在別人眼中，與這樣的情人相處，必須步步為營。但是了解摩羯座的人都知道，其實他們內心非常溫柔，只是有點自我，在愛情面前，他們就像是孩子一樣，需要被哄、被呵護，他們其實很缺乏安全感，為了自我保護，才會以冷冰冰的面目示人。

▍第二名：處女座

處女座就是一個典型的悶騷型情人，他們的愛情沒有浪漫的情節，沒有突如其來的驚喜，更沒有甜言蜜語，有的只是日復一日的平淡生活，有時候會讓戀人懷疑自己的重要性。不過只要和處女座相處久了就會發現，他們根本就是一個不善於言辭的人，即使心裡有愛，也不知道從何說出，不過他們會把愛展現在實際行動，有時候另一半只是隨口說說想要什麼，他們隔天就會把東西雙手奉上，還嘴硬說：「剛好看到在特價，就送你吧。」

▍第一名：獅子座

唯我獨尊的獅子座看起來像驕傲的國王，和他交往時，無論大小事都得配合他，強勢的性格使這段戀愛關係看起來很失衡，但是愛情這東西，就是你情我願，你喜歡他的高傲，他喜歡你的溫順，兩個人也可以超乎想像地和睦共處。雖然獅子座看起來總是高高在上，其實心裡面的愛非常濃烈，即使把他們氣得鼻孔出煙，只要哄一下，他就會當做什麼事也沒發生一樣。

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