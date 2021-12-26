生活中每個人都有一些煩心事，有些人選擇一吐為快，積極排解負面情緒，不過也有些人習慣將心事藏在心裡，不願和別人分享自己的脆弱。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，遇到不如意時會將情緒藏在心裡默默消化，就算憋出內傷也會強裝鎮定，不讓外人發覺。

▍射手座

射手座雖然看起來熱情奔放，但是只要他們不想說的話，或是不想做的事，誰都別想試圖逼迫他們。射手座習慣了逞強，尤其是當他們感到難過、煩躁時，會刻意表現得平靜淡然的模樣，其實他們都將負面情緒和壓力悶在心裡，最主要原因是擔心自己找別人傾訴時，會遭到忽視，所以與其苛求別人的同情，射手座寧願將事情藏在心裡默默承受。

▍水瓶座

水瓶座內心善良，總是替別人著想，卻因此忽略了自己也有傾訴的需求，時間久了就習慣掩飾自己的創傷，即便內心痛苦也會將苦楚往肚子裡吞。尤其是他們越重視的人，他們越不想辜負對方的期待，總是一昧答應對方的要求，就算內心千瘡百孔，也會強顏歡笑。水瓶座並非刀槍不入，只是選擇自己一個人承擔，並將所有負面情緒悶在心裡，不對外宣泄。

▍白羊座

白羊座喜歡有福同享，大家和樂融融的聚在一起談天說地，但是遇到煩心事和苦惱時，反而不喜歡與人傾訴，尤其是與自己越親近的人，他們的心事也藏得越深，甚至還會強顏歡笑，刻意掩飾。不得不說，白羊座擁有強大的承受能力，無論遭受委屈或是傷害，只要他們不想說，就會完全悶在心裡，默默的消化掉。

▍巨蟹座

巨蟹是孤獨感很強的星座，內斂的心思並不是所有人都能讀懂，加上自己不喜歡主動解釋，所以每當受到傷害和委屈時，只會獨自傷心難過。巨蟹座不會苛求別人的同情和安慰，甚至不會在人前表現出自己的負面情緒，最主要原因是他們不想破壞別人美好的心情，寧願自己默默消化掉，也不要造成別人的困擾。