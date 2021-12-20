迷途翁原地打轉3小時 機智警從對話中找線索

台中1名85歲的楊姓老翁日前中午出門散步後徹夜未歸，直到翌日在同個地點不斷繞圈長達3小時被熱心民眾發現，員警發現老翁疑似迷途，便聯繫家屬前來接回老翁，而找了老翁整整一天的家屬接獲警方的通知，總算放下心中的大石頭，十分感謝員警與熱心民眾的協助，頻頻向員警與熱心民眾道謝。

台中市警察局第三分局立德派出所所長林崎嵩、警員劉佳竺、實習生劉晏如日前晚間6點左右巡經東區建成路一帶時，路旁的民眾主動向警方表示，有位老人家從下午3點就在附近一直繞圈圈，看起來好像迷路了，正想要請員警多加留意狀況，就發現老翁適巧從前方經過，員警聽聞便立即上前關心老翁。

老翁一開始對於員警的詢問均對答如流，並稱是因為睡不著才會出門消磨時間，還說自己可以再走個2小時，然而員警越聊卻越覺得不對勁，老翁一下說自己從下午就在外頭散步，一下又說自己才剛在家吃過晚餐，員警見狀便透過老翁姓名查出家屬的聯絡方式，通知家屬前來將老翁帶回。

老翁的兒子與媳婦接獲警方通知趕來現場，員警這才得知，原來老翁從昨天中午出門散步後便沒有回家，老翁的兒子向警方表示，父親有飯後散步30分鐘的習慣，儘管1年前曾有走失紀錄，但因每天散步的路線都很固定，父親又排斥有人隨行，而且平時大約半小時就會自己返家，所以就放心讓父親自己獨自外出。

只是昨天直到晚餐時間都不見父親人影，夫妻倆心裡十分焦急，在外找了整整一天，正想要報警時就接到員警來電，原來父親已經走到離家2公里外的東區，見到父親平安無事的家屬不斷道謝，感謝員警及熱心民眾讓他們一家人能再次團聚。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。