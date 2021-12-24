澎湃新聞24日報導，今年6月，四川達州開江縣28歲女子吳婦被其公公殺害。全案一審23日下午在開江縣開庭審理。凶嫌龍某坦承兒子意外死亡後，懷疑媳婦只想要賠償金，對夫家不忠又不顧孫子，才決定痛下毒手砍殺數十刀。

澎湃新聞報導，參與庭審的被害人家屬表示，凶手龍某在庭上陳述了自己的作案動機，其中包括兒子工地上意外身亡所留賠償款歸屬問題，以及其懷疑兒媳「曾不忠於家庭」。龍某稱其在作案前數日便備好了柴刀，但辯解「自己只想將吳婦致殘，並沒有打算殺人」，其認罪認罰，並向吳婦家人道歉，請求法院從輕處罰。

據受害人哥哥吳先生稱，2015年，妹妹吳婦經老家親戚介紹，和妹夫相識半月後結了婚，婚後生下了一雙兒女。2020年10月，吳婦的丈夫在工地打工時，從電梯井墜落不幸身亡。吳先生說，喪夫後，妹妹非常傷心，經常在網上發文懷念妹夫，也會給妹夫生前使用的QQ留言。但為了不影響兩個孩子的正常生活，妹妹一直沒有從婆家搬走。

極目新聞報導，2021年6月8日凶案發生。當晚吳婦剛剛考上駕照，進家門前，正在和一位在廣東打工的朋友塗先生視訊通話。塗先生稱，吳婦到家是在6月8日晚11點40分左右，進家門後，其聽見吳婦疑對龍某說：「你有什麼事情你就說。」不久又急促大喊：「你在做什麼……」後來視訊通話中斷，再也聯繫不上吳婦。塗先生深感不安，輾轉通知了吳婦家人。

吳婦父親隨即趕到龍家，發現警方在現場，龍某已被抓獲，其身上多處檢測到了吳婦的血跡。吳婦家人了解到，吳婦身上刀傷達數十處，案發地就在龍家二樓走道裡，當時家中還有吳婦的一雙兒女以及其婆婆。

「據警方介紹，其作案前就躲在二樓的樓梯間，等我妹妹回家時就作案。當晚，是龍某某自己報的警。」吳先生稱。

澎湃新聞報導，據驗屍報告顯示，吳婦受傷部位主要集中在頭面部及四肢，其中四肢損傷情況較重。分析認為，吳婦死亡原因係銳器多次砍擊四肢，致雙肘部及雙膝部離斷，併發創傷性失血性休克死亡。

澎湃新聞報導，12月23日下午，達州市中級人民法院在開江縣一審開庭審理此案。參加庭審的吳先生說，龍某在庭審中交代了自己的作案動機有三點：一是，吳婦丈夫意外去世後，留下130多萬賠償金，吳婦想要其中30萬元，因此和婆家產生糾紛；二是，龍某懷疑吳婦曾「不忠於家庭」；三是，龍某認為吳婦不管小孩，尤其是案發當晚，沒有在家照顧孩子。

龍某供述，其在作案前數日就準備好了柴刀，但辯稱「只想將吳婦致殘，並沒有打算殺人」。對此，檢方質問龍某某，「如果只想傷人為何要砍數十刀」，龍某未回答。

「龍某某表示認罪認罰，也說了對不起，但表現得很鎮定，請求法院對其從輕處罰。」吳先生稱，妹妹案發當天剛剛通過駕考，約好友一起吃宵夜慶祝，並非故意不在家帶孩子。吳婦遇害後，其父母一直情緒低落，「最大的期望就是，希望法院給龍某某最嚴厲的處罰。」