新北市汐止區施姓男子，不滿二哥酒後鬧靈堂，今年8月7日與未成年堂弟綑綁並毆死親哥，再以床單包裹屍體後丟棄，檢察官以殺人罪起訴施男，堂弟移請少年法庭審理，士林地院開庭，施男遭羈押數月，家人在法庭旁聽，見施男隨即流淚，法官詢問施是否有提議行凶，施稱自己嚇到了，是堂弟先說的。

施開庭稱，二哥被綁在椅子上，嗆「我會殺了你們」，2人擔心遭報復，堂弟以啞鈴敲擊二哥頭部，還叫他把頭轉過去閉上眼睛，他沒有看到，直到堂弟叫他拿延長線，他才睜開眼看到二哥沒有在動，他稱「第一次看到，很害怕，不知道該怎麼辦。」

檢察官以施男與堂弟清理現場，清洗衣物，翌日搬運屍體到山區丟棄，認定兩人是共犯，法官詢問是誰提議，施男回答是堂弟先說的，他雖然在場卻「霧煞煞」，沒有要殺害親哥的意思，法官諭知明天1月26續行審理程序。

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