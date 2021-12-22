我們總是認為說話直便很容易得罪人，但其實有些高情商的人說話直，不會引人反感，與這樣的人交流反而很輕鬆，運勢命理網站靈匣網表示，牡羊座、雙子座、射手座、水瓶座、天蠍座的人雖然說話直，卻不會得罪人。

▍牡羊座

牡羊座是一個很善良的星座，他們熱情大方，簡單直爽。牡羊也喜歡直爽的人，在他們看來與人交流真誠最重要，他們覺得有心機的人說話會拐彎抹角，所以牡羊與人交流，說話是很直接的，他們會說出自己內心的想法，在朋友面前牡羊從不會掩飾自己的想法。但是牡羊有分寸、懂人情世故，很多時候他們不想那麼勢利，會保持沉默。

▍雙子座

雙子座是一個聰明靈活，才思敏捷的星座，雙子們說話做事都非常有條理，很有邏輯性。雙子口才很好，他們說話讓人感覺很有信服力，並且雙子做事喜歡幹凈俐落、直接了當。他們說話做事都很直接，但雙子懂得在什麼樣的場合說什麼樣的話，他們說話之前都會先思考這樣合不合適，用禮貌和修養來打動別人，不會得罪人。

▍射手座

射手座是一個超級喜歡自由的星座，他們說話做事都是隨性而為，順著自己的心意，所以射手總是直來直往，他們討厭有小心思的人，不屑於那樣做。射手喜歡對待不同的人會用不同的方式，因此與射手相處很輕鬆，因為那是射手思考後獨特的相處方式。而且射手有什麼事情都喜歡清清楚楚的，不能有誤會，所以即使是對射手有誤解也會當下解開，不會得罪人。

▍水瓶座

水瓶座雖然是一個浪漫、理想色彩濃厚的星座，但是他們非常的理性。水瓶說話也是很直接，但是他們不是什麼話都會說出來，那些容易得罪人的話，高情商的水瓶是不會說的。水瓶與人相處真誠，有什麼事情都會與人說，所以水瓶的朋友們都是很信任水瓶的，有些直白的話即使是聽了有些不舒服，但他們也知道水瓶是為了他們好，並不會生氣。

▍天蠍座

天蠍的高傲讓他們不屑說話拐彎抹角的，他們非常討厭心機的人。天蠍說話就很直接，往往是想到什麼說什麼，但是因為天蠍高冷的性格，所以朋友很少，交到的朋友都是非常知心的，他們知道天蠍沒有什麼壞心思。而且天蠍與人相處會形成一種習慣，那就是有什麼事情要明明白白的，不舒服的地方就告訴對方，改正就好了。所以天蠍即使是說話很直，但他們不會得罪人。