2021年進入結束倒數最後幾天，2022年元月能否有個好的開始，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考新的年份、月份在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：18

屬馬人在1月份，感情運勢平平，沒有特殊發展，會持續維持現狀，但是在工作事業上，將會面臨選擇題，要繼續還是要離開，而心中的淺意識則是會選擇向外發展，雖然這種想法能令你充滿希望，好像即將可以到達一個新天地，不過這些都只是美麗的幻想，事實上，你目前所面臨的問題，並不嚴重，仍然有解決的方式，所以千萬不要因為挫折，就輕易放棄，只要持續努力，一切都還是會有轉機的。

【羊】幸運數字：7

屬羊人在1月份，要多多注意身體健康，尤其是飲食方面，一定要正常，也切忌暴飲暴食，否則健康會亮起紅燈，一不小心就要把大筆鈔票花費到醫院裡了，而在感情上，要記得誠實為佳，別偷偷藏著秘密，必須真誠面對伴侶，以免到時候東窗事發，變得難以收拾，基本上屬羊人在這個月份還算平順，只要好好善待自己的身體以及伴侶，那麼就不會有太大的問題發生。

【猴】幸運數字：18

屬猴人在1月份，單身者容易感到孤單，好像總是無法遇到對的人，找不到合適的對象，這是因為你自己太過於挑剔，才會錯過許多機會，然而這個月又將有桃花再現，自己可要好好把握，對方會是一個較為成熟的人，方方面面都很穩重，能夠帶給你許多經驗和傳承，以及無私的指導你，很可能就是你身邊的同事，所以這時候，不要拒絕職場戀情，你可以試著和對方拉近距離，絕對會帶給你意想不到的驚喜。

【雞】幸運數字：16

屬雞人在1月份，可以嘗試一些創新的投機性或短期性的工作，因為在本月份，自己的靈感大爆發，能夠想到許多接地氣的新點子，如果是創作、設計相關工作的人，就大膽地去嘗試，顛覆傳統會讓你受到眾人的讚賞，如果是投資客，可以朝短期方向去執行，但是在整個過程中，並不會馬上就獲得成功，需要一點一點的慢慢去實踐，期間也可能會遇到阻礙，但是只要自己不要放棄，那麼後面將會跟著讓你感到滿足的滾滾財運。

【狗】幸運數字：6

屬狗人在1月份，運勢相當強盛，整個月都有好福氣在旁扶持著，不過原本很多好消息將會陸續到來，但是自己的續航力不足，無法堅持到最後，變成半途而廢，難以看到最後的成果，錯失好運非常可惜，所以屬狗人無論在各方面，都要持續加油，為自己所立定的目標而努力，相信圓滿的結果會漸漸展現出來，屆時就能事財雙收，感受到眾人羨慕的眼光，在感情上也是，不要放棄，不要氣餒，不要因為一點失敗就退卻哦。

【豬】幸運數字：10

屬豬人在1月份，感情事業都不錯，單身者有機會遇到心儀的對象，對方能夠和你達成心靈上的交流，有共同的興趣和想法，同時也能給予一種安定感，有伴侶的人，可以在這個月添加些驚喜和浪漫，能讓彼此之間的關係快速加溫，變得更為甜美，另外在金錢上，則有著偏財運，不妨試試短期投資，或是可以買些彩卷來獲得一些小確幸，雖然本月運勢不錯，但自己就是不容易感到滿足，其實你真的已經是人在福中了。

★民俗說法，僅供參考。