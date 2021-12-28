不論今年過得如何，都要將旺氣接續下來，讓來年更美、更好、更旺。新的一年，新的期盼，給自己一個嶄新的開始，那是「今年一定會更好」的信念。易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》提到，雞蛋從外敲破是食物；雞蛋從裡面向外突破是生命，也是蛻變。

疫情逼迫我們蛻變，而壬寅太歲提供我們機會，2022的太歲星同時也提供我們飛躍的機會，天星盤中的紙鳶就是我們航向新生命的飛航器。你可以抱怨疫情，你也可以除舊布新創造新轉機。蛻變是偉大的，也許真的是被疫情所逼迫的，但肯定可以從建立新的生命節奏開始，且讓我們用2022十二生肖【事業運勢】來分析，只要有決心加上策略就是三陽開泰，計劃加行動就有機會虎虎生風。

【鼠】人事變遷多奔波的一年，用淡定智慧驅動轉型的力量

轉機是可以設計的！老鼠們最好相信。因為接下來後疫情時代的壬寅虎年，就是老鼠們的事業轉機年，卻也是事業危機年，關鍵在於老鼠們是否做好精心設計，白話說就是做好規劃。

這一年中機會將會如雨後春筍，也許有的老鼠們面臨是疫後的事業復原，也或許是不得不的轉型，甚至是新事業與新型態的出發，只要做好規劃，再按部就班，步步為營，2022對於老鼠們而言，將會是個事業生命的啟動年。

有人說「我好累！」累就對了，因為那是「驛馬星」發動的象徵，只不過老鼠們需要的是事先調整好馬匹奔馳的方向，一旦方向對了，策略也對了（隨時調整），那麼這將會是個豐盛的一年。

【牛】避免無效的年度計畫，先釐清目標導入計畫具體訂出策略地圖

太歲官祿星照拂，事業運勢自然如日中天。這一天牛族們將會出現許多的想法與企圖心，掌握住這些想法與規劃，牛族們應該有機會開創出一番新事業景象來，對於有意轉型的企業家們來說，這更是千載難逢讓事業興旺的好流年。

只不過由於「歲煞星」的緣故，行動力強固然重要，不過全盤的規劃卻也缺之不得，而規劃的重點將會在於風險評估與化解。當最壞的結果能夠被接受的時候，牛族們就請大展身手積極行動。

換個角度來說，這一年不缺成就，缺的是盡情揮灑的環境。這樣的流年宜以人和為貴，耐得住旁人的閒言閒語，牛族們就是贏家。考取證照則是一勞永逸的穩固策略。

【虎】小公司不要去大公司比較好，努力結交人脈避免職場衝突

太歲之年氣勢旺，安太歲的同時，也需要安貴人，只因為「五鬼星」作祟，這是個十分容易招小人而不自知的一年。安貴人最好的策略並不在於去「五鬼」，而是先成為別人的貴人，並且從生活互動上的肯定和讚美開始。

對於老虎的事業運而言，2022是個「官祿驛馬年」，代表的是如果想發達就不能閒下來，愈忙愈旺，就是這個意境。經營海外事業的老虎，事業運的活絡可想而知。一般老虎則代表著另一個訊息，那就是轉型，更換跑道也是其中的理想選項之一。

挾著太歲星和文昌星的氣勢，老虎們要考取證照的機率十分高，事業要貴人與靠山，大公司是靠山，而政府認定的證照更是最大的靠山。

【兔】懂休息擺脫過勞，不斷學習讓你工作效率再加倍的小技巧

成功不是盡力，而是借力！的確。對於兔子們而言，壬寅虎年是個典型的借力使力年，合作的磁場十分活絡，不過找對人比找到人更加重要。新事業有機會出發，而既有的事業也有機會經過調整後再出發。換言之，這一年的另一個成功要訣在於敢動，只要設妥計畫，目標與節奏逐步落實，兔子們將會是事業有成的生肖。

由於太歲文昌星照拂，今年將會是長智慧的一年。除了為自己安排學習課程外，最重要應該是平日的學習心情與思維，三人行必有我師，最好的老師在生活，也在周遭人群中。不過需要提醒的是健康方面的問題，由於健康星磁場不佳，而事業星磁場相對旺盛，因此千萬不要因為拼事業而累過了頭。

【龍】想放棄時是最接近成功的時刻，只要堅持老天的臨門一腳才會出現

危機是轉機，有時候聽起來有點刺耳，不過對於龍族們的2022年事業運勢而言，卻是有跡可循。在「官貴祿星」的照拂和「驛馬星」的引動下，龍族們的事業有機會進行成功的轉型，而新事業的出發也可望獲得啟動的契機。企業龍族們宜從系統的轉變開始，而一般龍族們也容易因為自我提升，而提升市場競爭能力。換言之，這是個大利轉換型態或環境的一年。

不過還是需要提醒的是，由於行動元素的不明顯，如何設定目標與行動計畫將會是讓事業獲得新型態局面的重要關鍵策略。值得恭喜的是，由於職場貴人磁場頗佳，雖然不明顯，不過只要抱持謙虛學習的思維，天助自助的故事容易發生在龍族們身上。

【蛇】擺脫自我設限的框架，團隊合作更能提升戰力激盪創意的火花

合作是為更長遠的未來，抱團是為了資源可以獲得凝聚，這是個典型的借力使力年。只不過蛇族需要的是明確的策略和完整的系統，畢竟抱團不是為了取暖。後疫情時代，世界變了，而機會也出現了，單打獨鬥的時代過去，而壬寅虎年的太歲也為企業蛇族提供有效整合的能量。

對於一般蛇族而言，這一年最需要執行的就是自我定位。我是誰？我在哪裡？要往哪裡去？這些問題不是在心靈成長的虛問，而是回歸現實面的整理。經過疫情的洗禮，蛇族覺得自己真的有足夠的本領迎接後疫情時代的機會嗎？不論答案是什麼，趕緊安排學習的課程吧！別浪費太歲星提供的蛻變能量。

【馬】堅持信念與衝勁展現力求完美企圖心，正視問題並徹底解決

不會打的，怕會打的；會打的，怕不要命的！很有意思的一句話，將馬族們的2022年事業運勢充分闡述，那就是想要擁有一番成就，最好的策略是毫無顧忌向前衝。不選擇改變，將會被選擇改變。去年的無奈沒有必要在今年重現，而唯有主動改變，才有機會突破。

毫無顧忌指的是企圖心，而循序漸進與按部就班則是為了避免偏離軌道。換言之，這是個具有轉變機會的流年，但不適合風馬牛不相關的跳躍式改變。企業馬族們，適宜將既有的籌碼放大、放遠。而一般馬族們則適合以計劃性的方式運作，積極不著急，即便是轉換跑道也是如此。另外值得一提的是，由於考試運頗佳，突破性的應徵與證照的考取都值得嘗試。

【羊】跳槽、轉型、創業開發第二能力，將興趣延伸成有收入的專業

在「福氣星」和「事業星」交織下，羊族們的事業運勢是亨通的。由於「官祿星」能量的投射，這一年即便羊族們不想把生活焦點投注在事業上都不行。如果再加上「貴人星」的運作與幫助，則事業不但有機會蓬勃發展，同時也有機會達到職場權勢擴張的效果，此效果包括事業的激活、轉型、成長和升遷。

只不過，達到前述的美好境界還是需要條件的。對於企業羊族們而言，需要有積極轉變經營型態的勇氣，向外尋求人才驅動事業多元成功發展。對於一般羊族們而言，想要成功轉變事業運勢，就要啟動學習機制，讓自己多一把刷子，同時也成為朋友們爭相合作的對象，另外就是廣結善緣積累貴人星的籌碼。

【猴】提升個人職涯的靈活度，突破專業限制翻轉進入斜槓邁向成功

這個世界唯一不變的，就是變。經常聽到的這句話，對於2022壬寅虎年的猴子而言，具有深遠的意義。因為任何的變，其結果如何都在於自己是否充分掌握變的契機與節奏，也就說當所有的變，都在計畫中的時候，生命中的變化就成為蛻變。

太歲氣息中就隱藏著此種蛻變的訊息，新的事業思維，新的組織與規劃，只要再加上文昌星的學習與行動，新事業生命儼然成型。換個角度來說，這是一種骨架不改變的變化，對於企業猴人來說，是延伸性與多元性的演變。對於一般猴人而言，則是既有專業型態下的翻轉，目標是進入斜槓的境界，這是一種集十八般武藝於一身的寫照，接下來再回歸到本業的猴子，已然是齊天大聖。

【雞】疫情之後沉住氣學會以靜制動，創意革新變基本功布局未來

疫情期間工作沒有受到影響的人恐怕不多，而進入2022年的後疫情時代想要重新出發的人將如雨後春筍，許多雞族們也會是其中之一。整體而言這是個好年冬，財利星氣勢佳，名氣星得到了幫助，祿神星更是得天獨厚，代表在疫情期間受到壓抑的事業有機會絕處逢生。不過可惜的是，不論是另起爐灶，還是重大轉型，都不容易成為雞族們的主要選項。而也就是因為如此，雞族們容易失去再創風華的大好機會。

因此建議雞族們安排學習的機會，不論是經營者，還是受聘者，都需要向能夠指引自己的專家或朋友學習，因為這一年的命運亮點就是學習後的開創與翻轉，而不是選擇傳統以靜制動式的幸運點—守株待兔。

【狗】看懂系統才能破局，跳脫你的慣性思維降低出錯率

常聽說，這個世界唯一不變的就是變。對於狗狗們的2022年事業運勢而言，其關鍵元素也在於變。白話說，那就是換個角度看待職場上的事物，換個不可能的思維觀察理所當然的現象，狗狗們將會發覺原來世界已經在變化，而可以不按牌理出牌的2022年，狗狗們也就沒有必要墨守成規。

企業狗狗們學會「抱團」，事業就有機會脫胎換骨。職場貴氣雖然濃厚，不過穩定發展的契機卻十分微弱，這一年必須學會系統管理的訣竅，就從改變公司體質與組織和強大團隊開始。一般狗狗們，則大利為事業拼搏，因為辛苦有成，而有意轉變跑道的狗狗們，則值得積極行動。另外，考取證照則是自我壯大與穩健的絕佳策略。

【豬】把事做到最好把自己放在後頭，團隊成就勝過一人成功

一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠。想成功有很多方法，努力與學習是其中之一，而最為理想的就是合作。對於豬族們而言，2022年將會有很多機會和人合作，不論是創業，還是項目的合作，都是值得考慮並且付出行動。只不過需要提醒的是，在合作之前有必要架構遊戲規則，最好的策略是以團隊的模式執行，並且設妥運作與管理系統，日後只問系統，不需要理會人的是是非非。換個角度來說，容易成功的模式是團隊，屬於個人的合作方式還是避之為宜。

學習與模仿是節省許多精力與時間的成功方法，因此有必要練就第二或第三專長，企業家們也容易成功進行事業的轉型策略。