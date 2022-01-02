同時附贈以套票中還附贈吉祥紅色為底、金銀雙虎坐山頂的紅包袋及春聯，運用燙金及燙銀工藝，展現濃厚年節氣氛。（台北捷運公司提供）

為迎接「虎」年到來，台北捷運公司今年照慣例推出限量800套的「虎年生肖紀念套票」，內含2張不同款式的一日票、2個特製紅包袋及1張春聯，每人每次限購2套，明起至先開放「台北捷運線上商城」預購，1月15日上午開放民眾前往中山站、忠孝復興站現場購買。

「虎年生肖紀念套票」設計以日的永恆與老虎登高，搭配雲和山的意象呈現。象徵金銀雙虎在山頂虎嘯風生，永恆的日光照耀大地、溫暖人心，讓新的一年有新的氣象。同時附贈以吉祥紅色為底、金銀雙虎坐山頂的紅包袋及春聯，運用燙金及燙銀工藝，展現濃厚年節氣氛。

「虎年生肖紀念套票」售價訂為360元，內含2張不同款式的一日票（不限使用日期、不含押金）、2個特製紅包袋及1張春聯，每人每次限購2套。

今年除了車站現場購買外，首度開放「台北捷運線上商城」線上預購，限量200套，時間為1月3日上午10時00起至1月9日；1月15日上午10：00起，在中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處，限量600套。兩通路共計800套。

台北捷運公司自1911年開始，配合年度生肖及當時磁卡票證系統，發行磁卡式紀念車票，之後，隨著悠遊卡日漸普及，於2006年發行末款狗年生肖紀念車票後，即未再發行。直到2013年，推出龍年生肖紀念套票，引起迴響後恢復發行，幾乎每年都搶購一空。