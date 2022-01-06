農曆新年快到了，花蓮市公所推出兩款春聯，其中一款是請到知名插畫家 Duncan（當肯） 來設計的聯名款，應景的虎年春聯，俏皮可愛又有趣，祝大家虎虎生風、如虎添翼，增添趣味。市公所即日起投遞，派送至花蓮市4萬5千餘家戶，市公所一樓服務中心也可索取，數量有限，送完為止。

花蓮市公所與知名插畫家 Duncan連續3年攜手合作推出聯名春聯，受到市民朋友好評，今年再度推出虎年春聯，以應景的老虎搭配翅膀為主題，抓著戴粗框眼鏡的Duncan飛翔營造「如虎添翼」的主視覺，文字則是虎虎生風及如虎添翼；另一款傳統春聯則是延續以往，由市長魏嘉賢一家人的Q版人物向花蓮鄉親拜年，春聯上寫的是「福虎賀春」，溫馨又喜氣。

魏嘉賢表示，去年一整年台灣遭受新冠疫情重創，許多人的經濟、生活都受到影響，展望新的一年大家都能揮別陰霾，各行各業能夠「虎虎生風」，大展鴻圖。市公所今年再度與Duncan合作，希望在視覺上帶著俏皮可愛又有趣味的春聯，可以為大家帶來一整年好福氣，也能陪民眾開心過虎年。

Duncan表示，一般來說「虎年」在傳統印象中都比較兇，這次的創作透過可愛的老虎搭配上翅膀的形象，希望能扭轉大家對虎年的刻板印象；文字、圖像的排版共用一個「虎」字來呈現虎虎生風跟如虎添翼的吉祥語，希望這次的合作能讓收到春聯的人感覺到市公所和他的用心。

市公所表示，年前會將這款聯名春聯透過專人送達各家戶，若有額外需求的鄉親即日起可於平日上班時間(周一至周五上午8點15至下午5點半，午休時間為12點至1點半)，前往花蓮市公所服務台索取。數量有限，送完為止。