舒潔聯手迪士尼跳跳虎與小熊維尼賣萌賀年，新春限定款蘊含滿滿虎年吉祥寓意，想要虎(福)氣一整年，趕緊手刀將舒潔年節限定款納入新春開運必收清單。（舒潔提供）

即日起至2月11日止，凡消費者至舒潔FB官方帳號留言分享創意虎年吉祥話，就有機會抽中只送不賣的「新春開運虎氣啦」大禮盒及迪士尼虎年精裝版紅包袋。（舒潔提供）

家用紙品龍頭舒潔近日推出新春期間限定、迪士尼聯名款「新春開運虎氣啦｣主題包裝，深受大人小孩喜愛的跳跳虎及好朋友小熊維尼，攜手躍上舒潔棉柔舒適抽取衛生紙及盒裝面紙包裝，色彩鮮豔、充滿年味的設計蘊含虎年吉祥寓意，再搭配創意十足的虎年吉祥話，節慶感十足。

舒潔新春限定款巧妙以諧音將五款虎年吉祥話融入包裝，包括「花開虎貴」、「臥虎藏熊」、「如虎添翼」、「虎虎生風」及「虎氣啦！」，每一款吉祥話都有「富貴」與「福氣」諧音，包裝上除了有跳跳虎和小熊維尼賣萌之外，也結合金元寶、炮竹、紅包、牡丹花等傳統年節喜慶元素，「新春開運虎氣啦」系列包括衛生紙及盒裝面紙，1月起已全面於全聯、家樂福、大潤發、寶雅、康是美、屈臣氏、MOMO、PChome等各大賣場與網路平台上架販售。

消費者購買舒潔「新春開運虎氣啦」盒裝面紙，可一次完整蒐集「花開虎貴」、「臥虎藏熊」、「如虎添翼」三款不同設計；抽取衛生紙則有「花開虎貴」、「虎虎生風」及「虎氣啦！」三款主題設計，分別於個人用品店、全國量販超市及全聯獨家販售。

慶祝新裝上市，即日起至2月11日止，凡消費者至舒潔FB官方帳號留言分享創意虎年吉祥話，就有機會抽中只送不賣的「新春開運虎氣啦」大禮盒及迪士尼虎年精裝版紅包袋。