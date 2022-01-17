台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網年貨買氣進入白熱化階段，拜年必備的食品禮盒買氣年增八成。

momo分享「2022年節伴手禮消費指標榜」，其中「涮嘴零食」、「保健食品」、「沖調飲品禮盒」為三大重點趨勢，像是快車肉乾虎年大三元禮盒、香港美心 齊來發財禮盒、桂格無糖養氣人蔘、芝初灌鈣眾生芝麻粉禮盒等，都是今年不能錯過的熱門選項。

momo購物網根據站上銷售觀察，許多消費者喜歡選購長輩小孩都愛吃的「涮嘴零食」作為年節伴手贈禮，新年特製的禮盒包裝更是近期熱銷首選，像是「快車肉乾 虎年大三元禮盒」集結全球首創0.01公分超薄香脆肉紙、招牌特厚蜜汁肉乾及原味元氣條，經典美味又大方。

「香港美心 齊來發財禮盒」以麻雀系列發、財牌為設計藍本，搭配玫瑰金打造貴氣禮盒，「糖村 禧悅花藏禮盒」年節限定法式、太妃兩種口味禮盒，嚴選食材、慢工烘焙打造甜點界的名牌牛軋糖。「蕎拉燕麥 新年限定雙拼燕麥禮盒」虎年限定禮盒融入傳統窗花設計寓意花好月圓，內裝回購率超高的經典燕麥脆片，使用大燕麥片搭配非基改豆漿製成，滿滿營養更帶有飽足感。

隨著養身保健意識提升，贈送長輩絕對不採雷的伴手禮非「保健食品」莫屬，像是「桂格 無糖養氣人蔘禮盒」含精純人蔘皂甘，搭配蓮子、百合調和不燥熱，無添加糖更溫潤少負擔。「老協珍 人蔘精禮盒」精心研製白蔘、西洋蔘完美複方，雙蔘平衡溫和不強補，使用純正冰糖減糖熬煮更養生。「正官庄 高麗蔘莓果飲」嚴選6年根高麗蔘加上莓果精華，保護力、晶亮力、美妍力全方位呵護，為年節帶來好氣色。「Aicom艾力康 燕窩飲禮盒限定版」結合傳統燕窩、綜合莓果、膠原蛋白三大助顏聖品，由內而外提升美顏及保護力。

也有不少消費者偏好冬季熱熱喝暖心又暖胃的「沖調飲品禮盒」，像是「芝初 灌鈣眾生芝麻粉禮盒」年節限定大甲鎮瀾宮聯名祈福款，100%黑芝麻新鮮研磨，質地精緻搭配燕麥更美味；「HWC黑沃咖啡 2022虎年春節禮盒」嚴選滋養肥沃黑土出產咖啡豆，特製虎年限定禮盒贈禮最「新」意，「糖鼎 新年限定禮盒」2022年限定金虎銀虎賀歲禮盒，嚴選桂圓紅棗、桂圓銀耳、四合一薑茶，年節送禮暖心鉅獻。

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