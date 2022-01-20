農曆新年將至，線上點燈潮湧現。台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網看準消費者祈福點燈需求，今年再度與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、洪爐地土地公等宮廟合作，打造「線上點燈大街」，銷售年增逾五成。

其中「太歲燈」依舊為今年最熱賣燈別，開賣至今銷售超過1500盞。

過年前夕消費者也積極除舊佈新迎好運，知名命理老師加持過的開運小物買氣超夯，如虎年限定除穢包、開運門簾、招財長夾等一樣都不能少。

針對掃除需求，momo也推出《虎朋引伴》優惠活動，即日起至1月31日，萬件日用、清潔商品下殺3折起，消費滿888元再登記抽888 momo幣。

momo據站上銷售觀察，許多消費者為化解適逢虎年沖犯太歲，趨吉避凶的「太歲燈」依舊為今年最熱銷燈別，而在疫情持續影響下，亦帶動祈求平安順遂的「光明燈」、招財運的「拜斗燈」銷售明顯增長。

像是「鹿港天后宮」推出的開運點燈3盞組自由選，最受消費者關注，包含安太歲、光明燈、拜斗燈、姻緣燈、文昌燈等皆可任選搭配，單月熱銷逾600組。

「Dajiama mazu 鎮瀾宮買足」2022壬寅年-祈福平安光明燈，點燈送招財金錢母、擴香鹽燈組、平安麵線等開運小物。「烘爐地土地公」財運點燈+水晶金箔元寶財神喜臨門組，點燈送金箔元寶、土地公金幣、金鑰匙項鍊等結緣品，皆為今年人氣點燈商品。

年節前夕消費者積極展開除舊佈新，為新的一年迎好運。知名命理老師加持過的開運小物買氣也超夯，像是「命運好好玩」湯鎮瑋-福虎生風旺宅開運組，風水大師湯鎮瑋親自設計年度限定除穢包，新春開運布局從裡到外。「雨揚」2022虎福安宅致富十件組，秉持先除穢後開運原則，開發出十件蘊含豐沛吉祥與招財元素的開運商品，輕鬆啟動富貴好運年。「命運好好玩」書珩-鉅富真皮開運長夾組，獨家開運設計凝聚財氣大開財路，獨家再送雙財錢龜御守望四方財。

針對家家戶戶掃除需求，momo即日起推出《虎朋引伴》活動，集結居家日用品、家用清潔劑、掃除用品等萬件商品下殺3折起，單筆消費滿888元再登記抽888 momo幣(限量1688名)。人氣商品如衣物清潔必備「Ariel洗衣膠囊」日本進口3D超濃縮抗菌洗衣膠囊，184顆組特價1059元、「Persil寶瀅」強效淨垢洗衣凝露，10000ml特價1099元。清掃神器「好神拖」香氛旋轉拖把組，特價799元、「3M」百利免手洗魔布拖把雙纖升級版，特價799元；餐具清潔推薦「橘子工坊」碗盤洗滌液洗碗精，6件組特價549元。