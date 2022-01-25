看準消費者新年購置新衣需求，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網推出《新春時尚特報》，即日起萬件服飾下殺3折起，希望能衝高新春服飾買氣，受到外資賣超影響，富邦媒今天再吞跌停板作收，失守1200元關卡，創下2021年5月17日以來新低。

過年穿新衣是國人新年迎接好運的重要一環，momo統計近一個月新春服飾買氣年增逾四成，其中最受消費者關注為華人最具喜氣代表的「紅通通」系列服飾，穿上身寓意新的一年鴻運當頭，因應消費者新年購置新衣需求，momo推出《新春時尚特報》，即日起萬件服飾下殺3折起，網羅adidas、Roots、GAP、MLB等潮流品牌新春限定服飾，從上衣、下身到鞋款、包款樣樣具備，希望能衝高新春服飾買氣。

受到市場傳聞富邦媒今年營業淨利率(OPM)將因競爭而下滑，且全球央行利率政策傾向緊縮，全球股市波動劇烈，過去享有高本益比的電商平台如亞馬遜等均因遭逢沈重獲利了結賣壓股價嚴重修正，今天外資賣超富邦媒2170張，致使富邦媒股價連兩天重挫跌停，累計今年以來股價已修正達28.31%。