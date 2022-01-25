看準今年福虎年到來，萌虎商機大爆發，momo首度在春節期間打造別出心裁的限量版物流箱，讓消費者迎新春享驚喜。momo分享，這次推出的「跳跳虎」物流箱以活潑可愛的迪士尼超人氣動畫角色「跳跳虎」一躍而上，超萌佔領物流箱最顯眼的正版面，加上迪士尼官方LOGO以及「2022 YEAR OF TIGGER」字樣，為物流箱點綴新年象徵。

物流箱側邊則保留原有桃紅色momo LOGO，讓消費者也能輕鬆一眼認出momo包裹，消費者下單購物就有機會收到印有超萌跳跳虎設計的物流箱，限量配發10萬只。

看準消費者新年換新衣需求，momo也推出《新春時尚特報》即日起萬件服飾下殺3折起，網羅adidas、Roots、GAP、MLB等潮流品牌新春限定服飾。

過年穿新衣也是國人新年迎接好運的重要一環，momo統計近一個月新春服飾買氣年增逾四成，其中最受消費者關注的莫過於華人最具喜氣代表的「紅通通」系列服飾，穿上身寓意新的一年鴻運當頭。

像是「adidas」今年推出多款CNY印花設計運動外套、長袖上衣、連帽上衣，將年節煙火、踏春、紅包、福字等元素以幾何圖形呈現，亮眼奪目；還有「Roots」虎虎生風系列，包含洋裝、POLO衫、連帽上衣等皆推出LOGO結合虎紋、虎頭等新春款式，讓簡單俐落的剪裁不失造型亮點。

而偏好穿著低調的消費者，也可以使用配件點綴搭配，簡單使用帽子、鞋款、包款就能輕鬆為春節行頭大大加分，像是「Roots」虎虎生風系列虎紋棒球帽，採用滿版虎紋印刷設計輕鬆呈現虎年意象；「MLB」漁夫帽 虎年限定底特律老虎隊，底特律老虎隊LOGO巧妙成為虎年象徵，街頭時尚加運動元素配搭出潮流品味；「adidas」JELLY BOOST CNY GW4250，經典鞋款JELLY BOOST鞋跟加上農曆新年元素的印花設計，維持動能不失時尚喜慶風格；還有「adidas」CNY郵差包HC2777 ，小巧設計搭配喜慶圖案歡慶春節，可放置手機、錢包、鑰匙，還能放得下最重要的新年「紅包」。