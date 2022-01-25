淡水天元宮櫻花盛開今晚點燈 28、29日打卡送限量櫻花口罩（朱銘美術館提供／戴上容新北傳真）

新北市知名賞櫻勝地─淡水無極天元宮「天山三色櫻」陸續盛開，福虎農曆春節假期將至，新北市政府綠美化環境景觀處於1月25日至2月6日舉辦夜間點燈，天元宮特有的粉紅花海搭配夜間七彩夢幻燈光，點亮、傳遞幸福正能量。1月28日及1月29日兩天，下午三點至八點，來淡水無極天元宮「新北櫻花稼期」欣賞夜櫻，打卡按讚即送限量粉嫩櫻花口罩。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，天元宮的「天山三色櫻」，是由「台灣山櫻」與日本「寒櫻」嫁接的特有種，每逢初春時節交替之際，花朵由白色、粉紅色到桃紅色綻放依序，雖是單一樹種，卻好似集結了千萬種顏色，呈現出繽紛爭豔的視覺印象。

景觀處進一步指出，這次特別與朱銘美術館合作，以無極天元宮「北斗七星」的象徵去轉化跟詮釋，規劃「瑤光、開陽、玉衡、天權、天璇、天璣、天樞」七項展演空間，從中結合現代光影裝置設計的手法，引導觀眾藉由星辰觀點體驗夜櫻的美，從天元宮的前殿、天壇至後山的「天山三色櫻」區域，循序漸進地將觀眾引入夜櫻秘境，一探春夜裡燈光燦爛的奇幻花海，使年節幸福的氛圍渲染新北市的春天。

景觀處補充，淡水無極天元宮附近有兩種櫻花，此刻正在天元宮後山綻放的「天山三色櫻」，花期為一月下旬至二月初，整片花海將山染成一片薄紅，襯托天元宮的氣宇非凡；而「吉野櫻」花期落在三月中下旬，不同於「天山三色櫻」具備點點桃紅，「吉野櫻」盛開時則可用粉色絕美景緻來形容，兩種櫻花花期接力，每年都吸引眾多攝影愛好者前往拍攝。

為迎接福虎農曆新年，1月28日及1月29日兩天，下午三點至八點，來淡水無極天元宮「新北櫻花稼期」欣賞夜櫻，打卡按讚就送限定粉嫩櫻花口罩，數量有限發完為止，景觀處特別提醒民眾，多多利用新北市「賞花快報」獲得賞櫻最新資訊，防疫期間，賞花請配合實聯制、量體溫、全程配戴口罩，保持安全社交距離。

此外，位於北海岸的天元宮周邊景點眾多，除了淡水老街、漁人碼頭、紅毛城等許多知名景點之外；鄰近的三芝、石門區還有淺水灣海濱公園、白沙灣、富貴角燈塔、石門洞、富基漁港、老梅綠石槽等，看海喝咖啡、拍照走步道、大啖海鮮大餐，還可到金山區的朱銘美術館，享受藝術芬多精。