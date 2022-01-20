看準消費者祈福點燈需求，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網今年再度網羅鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、洪爐地土地公等宮廟打造「線上點燈大街」銷售年增逾50%，針對掃除需求，momo也即日起至1月31日推出《虎朋引伴》優惠活動，全力衝年節商機。

農曆新年將至，近兩年新冠肺炎疫情未止，過去廟宇點燈逐漸轉向線上點燈，帶旺電商平台點燈商機，momo購物網看準消費者祈福點燈需求，今年再度網羅鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、洪爐地土地公等宮廟打造「線上點燈大街」，銷售年增逾50%，momo據站上銷售觀察，許多消費者為化解適逢虎年沖犯太歲，趨吉避凶的「太歲燈」依舊為今年最熱銷燈別，開賣至今銷售超過1500盞；在疫情持續影響下，亦帶動祈求平安順遂的「光明燈」、招財運的「拜斗燈」銷售明顯增長。

針對農曆年前掃除需求，momo即日起至1月31日推出《虎朋引伴》活動，集結居家日用品、家用清潔劑、掃除用品等萬件商品推出優惠折扣，希望能衝高年節商品業績。