宇舶（HUBLOT）在中國農曆春節主打Spirit of Big Bang彩虹寶石腕錶，以充滿希望和平、歡樂、樂觀的彩虹，為年節帶來喜慶的氣氛，酒桶形表殼有皇金和鈦金屬兩種材質，直徑有39mm和42mm兩個尺寸，繽紛漸層的視覺效果從表殼、表圈到表盤，鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等8種色調寶石，璀璨奪目。

42mm款為自動上鍊鏤空計時機芯，39mm款搭載手動上鍊機芯，兩款皆提供50小時動力儲存，防水100米。