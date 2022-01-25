《年節腕表2》宇舶彩虹腕表 好歡樂 17:242022/01/25 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宇舶Spirit of Big Bang彩虹寶石腕表，鈦金39mm款 248萬6000元（左起）、皇金42mm款291萬1000元、鈦金42mm款235萬5000元、皇金39mm款287萬8000元。（HUBLOT提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宇舶（HUBLOT）在中國農曆春節主打Spirit of Big Bang彩虹寶石腕錶，以充滿希望和平、歡樂、樂觀的彩虹，為年節帶來喜慶的氣氛，酒桶形表殼有皇金和鈦金屬兩種材質，直徑有39mm和42mm兩個尺寸，繽紛漸層的視覺效果從表殼、表圈到表盤，鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等8種色調寶石，璀璨奪目。 42mm款為自動上鍊鏤空計時機芯，39mm款搭載手動上鍊機芯，兩款皆提供50小時動力儲存，防水100米。 《年節腕表4》愛馬仕獅子工藝腕表 好奢華 《年節腕表6》羅杰杜彼霓虹表 融入塗鴉藝術 #mm #彩虹 #腕表 #年節 #宇舶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《年節腕表7》卡地亞Pasha表紅咚咚 好經典 17:232022/01/25 生活 《年節腕表3》浪琴表紅咚咚 買就送紅包袋 17:232022/01/25 生活 《年節腕表8》G-SHOCK金虎頭表 金閃閃 17:232022/01/25 生活 《年節腕表5》美度表Rainflower女表 好浪漫 17:222022/01/25 生活 《百貨股》momo購物網 搶年節商機 16:142022/01/20 財經 農曆年節首選伴手禮！新竹縣柑桔美食生活節22日登場 14:122022/01/18 生活 獨立製表大師崛起 瑞博品深耕奢華相遇 04:102022/01/20 時尚消費 瑞博品x獨立製錶大師 一場奢華品味的相遇 18:352022/01/19 生活 全訊 深耕國防產業及5G市場 04:102022/01/20 產業特刊 議員質疑遭陸妻拘禁 彩虹爺爺：不想回眷村 04:102022/01/22 地方新聞 RADO聯手五帥 蔡凡熙、吳念軒入列 20:302022/01/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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