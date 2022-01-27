記憶體模組廠持續開發工控領域新品，威剛(3260)發表全新DDR5 U-DIMM與SO-DIMM工業級記憶體，創見(2451)發表全新工業級112層3D NAND PCIe M.2固態硬碟。

威剛科技發表DDR5 U-DIMM與SO-DIMM工業級記憶體。相較於上一代DDR4，在效能、容量、功耗、可靠性有著跨世代的革新。

據市場調研機構Omdia分析，2022年DDR5在記憶體市場所佔的比重將為10%，2024年將進一步擴大至43%，尤其在工業伺服器市場更將被廣泛採用；包括5G網通、HPC高效運算、工業自動化、智慧醫療等相關應用也將得益於DDR5技術，加速應用落地時程。

目前，威剛DDR5 U-DIMM工業級記憶體已正式量產，DDR5 SO-DIMM則緊接著在第一季將上市，將率先導入伺服器、工業電腦、網通等應用。威剛也加快研發進度，將開發更多如R-DIMM、ECC、VLP DIMM、寬溫等規格，為進入高速運算的新世代奠定硬體的堅實基礎。

創見資訊發表新一代112層3D NAND工業級PCIe M.2固態硬碟，搭載PCIe Gen4 x4與PCIe Gen3 x4 高速傳輸介面，提供M.2 2280尺寸規格，容量選擇高達2TB。

創見結合先進研發技術與製程，全面提升硬碟儲存效能與耐用度，可望為AIoT、5G、企業伺服器與工業電腦應用提供更穩固的儲存解決方案。