雲端伺服器持續成長，且手機復甦、PC及消費型電子市場穩健，加上供應鏈長短料預期2022年下半年逐步趨緩，DDR5及新版CPU進入初期量產，藉而刺激需求，台塑集團旗下南亞塑膠轉投資公司之DRAM大廠南亞科(2408)總經理暨發言人李培瑛表示，2022年市況審慎樂觀。

南亞科周三封關日盤後下午舉行線上法說會，南亞科自結2021年第4季合併營業收入為213.99億元，較上季減少10.2%、年增44.8%，營業毛利為105.63億元，合併毛利率49.4%，較上季增加0.2個百分點，營業利益為80.23億元，營業利益率37.5%，較上季減少0.6個百分點，本期稅後盈餘為64.5億元，季減14.3%、年增598.0%，淨利率30.1%，依加權平均流通在外股數30.95億股計算，單季每股盈餘為2.08元。

南亞科2021年合併營業收入為856.04億元，較2020年增加40.3%，營業毛利為370.44億元，合併毛利率43.3%，營業利益為271.86億元，營業利益率31.8%，稅後盈餘為228.45億元，年增1.97倍，稅後淨利率26.7%，依每股盈餘依加權平均流通在外股數30.87億股計算，每股盈餘為7.4元，近3年新高。

截至2021年12月31日，每股淨值新台幣55.85元。

就供給及需求來看，李培瑛表示，在供給方面，2021年第4季供應商及通路庫存相對健康，今年則需留意各供應商動態資本支出增加可能改變供給成長預估量。

在需求方面，資料庫中心客戶持續帶領伺服器需求成長，雖然短期仍受零組件缺料干擾，但預期可逐步緩解，且DDR5及新版CPU進入量產；手機部分因5G智慧型手機需求成長，新興市場4G手機需求挹注，搭載量增加，帶動2022年出貨成長，表現會比去年好；PC方面，NB需求仍高於交運量，長短料及疫情造成塞港問題影響達交，預估2022年下半年逐步趨緩；至於消費性電子終端產品因網路通訊、智慧穿戴、智慧音箱、SSD、TV、VR、元宇宙及新款遊戲機等需求成長，車用市場晶片短缺於2022年底可趨緩。

關於PC是否因疫情解緩而需求消失？李培瑛說明，還有家用、商用取代趨勢，需求並不會因此而消失。雲端將會是帶領成長最重要的部分，至於消費型方面，電子產品的多元化，目前來看都是成長的狀況，TV有受到缺料影響，不過有新動能出來，如VR等。

2021年第4季DRAM平均售價季減低個位數字百分比，銷售量較上季減少中個位數字百分比。除本業獲利下滑外，業外收入也較上季減少1成。

首季標準型DRAM的現貨價起漲、合約價的跌幅正明顯縮小，第一季跟上季產品跌幅縮小，消費性DRAM部分產品已見回升。李培瑛提到，雖然DRAM產業第一季整體ASP是小跌的，但還是偏向樂觀，DRAM產業首季仍處修正期，庫存低、但需求存在，第二季可望恢復成長，報價預計持平或小幅上升，第三季、第四季需求增加在即，但仍需持續觀察。他表示，雖然通膨問題、長短料，以及地緣政治風險等負面可能影響需求，2022年預計DRAM需求的年增率約15%~20%，整體來看，2022年市況審慎樂觀。

今年資本支出280億元左右，用於新製程、新產品小量生產，即為10奈米進入準備小量生產的第一步。南亞科將導入自主研發的10奈米級製程量產，看好隨著人工智慧、大數據、5G、自駕車及物聯網的需求增加，預估DRAM每年仍會有15-20%的位元成長。10奈米進度部分，李培瑛表示，今年第一世代，明年第二世代就可以準備了。法人看好，南亞科新製程開始量產，每單位晶圓產出隨之增加，有助降低成本。李培瑛也提到未來將開發中小型客戶。他也坦言，整年度的位元增幅非常少，已經連續兩年增幅很小，去年靠庫存有小幅度的成長，但今年全年營運的成長，端看下半年報價走揚狀況和十奈米，沒庫存的狀況是未來要面對的挑戰，公司加快自主研發，才能持續成長壯大。

談到新廠部分，新廠預計今年上半年正式動土，進度有稍微遲緩兩個季度，主要因素是建造審核程序比較久，需要符合法規的審核。南亞科走向下世代DDR5產品，對於三星退出DDR3、中國大陸反而進出該市場之現象，李培瑛表示，基本上DDR3市場縮小，是市場變化而逐步走向DDR4，該狀況會持續，但DDR3目前仍存在特殊行應用需求，但總座不認為會有對公司有劇烈變化，經營是多元化經營，看客戶需求，公司也從DDR3轉入DDR4，目前DDR5也在試產中。