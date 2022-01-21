單元二是台中市低密度開發區域中容積率最低，相對綠覆率也是最高的新興重劃區，超高綠覆與名店林立的生活環境，頗受中部企業主、台商的青睞，近幾年已成為豪墅群聚區，每戶動輒5000萬起跳的豪墅爭奇鬥艷！

看準單元二豪墅產品對豪客的吸引力，鉅璽建設台中首發案「鉅璽鉅砌」，主打「高岩質藝墅」，是區域內最高70％崗石立面建築，堪稱單元二最名符其「石」的人文藝墅！

鉅璽建設經理林郁敦表示，單元二重劃區發展出高端機能的城市核心，匯聚米其林餐廳的精華領域，鄰近公益路商圈，大型餐飲集團與各大品牌旗艦店進駐，出門漫步就是餐酒饗宴，親友相聚總是散步可達，加上西向便捷銜接74號快速道路、國道一號串聯中彰投，未來還有普霖斯頓貴族小學優質學區，單元二成為中台灣企業主安居擇鄰的首選。

地點位於台中市南屯區新富路的「鉅璽鉅砌」豪墅案，總戶數僅6戶，保留傳統建築「埕」的概念，戶戶鄰路三車位、獨門獨院、產權獨立，坐擁新富園道第一排絕佳綠濤視野，45米永恆棟距，規劃6.5米面寬，一樓挑高4.2米垂直尺度大器迎賓客餐廳，寬廣3米前庭後院、大陽台，精品配備KOHLER頂級廚具衛浴，每戶總價在5380~6888萬元之間。

值得一提的是，「鉅璽鉅砌」採用最複雜、成本最高的「乾掛工法」，將鋼筋打入岩石與結構體，以物理性鑲嵌黏著方式結合，避免日後日曬雨淋掉膠殞落危險，更安全更好養護。

林郁敦強調，該案特選進口巨型崗石「橄欖灰」、「浪淘沙」，運送台灣東部進行水刀切割加工，再由基地現場老師傅手工刀鑿，慢雕細琢保留大自然鬼斧神工的脈絡，並向內延伸到前院立體，大面積岩石凹凸紋理琢蘊，將建築視為藝術精品加以著墨、雋永收藏！

「從規劃設計到成屋落成，石材用量不斷追加，卻從未將成本轉嫁給消費者，我們希望建築完工時是符合甚至更超越原本的規劃」。鉅璽建設總經理黃俊穎表示，未來將致力深耕單元二、三重劃區，「鉅璽鉅砌」不只是公司首案，更是鉅璽建設的代表鉅作，慢工細活、大砌落成，為了展現最完美的「高岩質藝墅」。