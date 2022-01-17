台南市政府消防局大內分隊表示，盼藉由此次宣導活動，讓正確的避難知識變得淺顯易懂，普及大眾，避免更多憾事發生。（台南市消防局第四大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局大內分隊17日到走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，今年是虎年，消防員手工繪製「老虎消防員」結合戳戳樂，大搞創意噱頭「不入虎穴焉得虎子」設計機智問答，藉由創新且寓教於樂，讓前來的大小朋友加深防災知識，居家安全更有保障。

今天活動分成3大項目，包括「住家神保鑣」及「疾速救援」等主題，另外大內分隊隊員自製充滿年節氣氛的戳戳樂，民眾答對後可進行9宮格戳戳樂，內有贈送禮券，抽到多少全憑運氣，緊張又刺激，是活動上熱門項目之一。

大內分隊長洪穰均說，近年來持續宣傳下，「小火快逃，濃煙關門」等避難逃生觀念已逐漸深植人心，但在宣導過程中，仍發現不少民眾對此保有疑惑，盼藉由此次宣導活動，讓正確的避難知識變得淺顯易懂，普及大眾，避免更多憾事發生。

台南市消防局第四大隊長陳博文呼籲，去年10月高雄發生城中城大火，燒出防火觀念及意識的重要性，民眾對日常用火及用電須更謹慎，也提醒今年初幾波寒流極為寒冷，民眾應嚴加防範一氧化碳中毒，多一分防災準備，少一分生命財產損失。