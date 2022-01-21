台灣虎航因應今年為生肖屬虎本命年，推出由當代藝術家董陽孜創作的紀念版「虎虎生風」彩繪機，成為亞洲地區首架文字彩繪機，於今（21）日執飛由華信航空向台灣虎航濕租的台北-金門航線，讓金門遊客先睹為快。

華信航空自前年7月起，向台灣虎航濕租A320客機執行華信航空班號部份由松山飛往澎湖及金門航線，以滿足暢旺的離島居民及旅遊需求。現值春節航空疏運期間，華信航空持續以台灣虎航A320客機執飛部份離島航線。

一向僅執飛國際航線的台灣虎航，自前年開始執飛部份國內航線後。因應航機調度作業，也曾有台灣虎航╳Rakuten Monkeys彩繪機、台灣虎航╳空中巴士聯名彩繪機造訪臺北松山機場，多次引起航迷跟拍風潮。

台灣虎航2014年開航，於今年推出「虎虎生風」彩繪機，一方面是紀念首個本命虎年，一方面藉由「虎虎生風」創作意涵，宣示放眼未來的自我期許及雄心壯志。