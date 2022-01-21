迎接虎年春節，由當代藝術家董陽孜創作的虎航「虎虎生風」彩繪機首航金門。（金門縣府觀光處提供）

虎航「虎虎生風」彩繪機在金門民航史上寫下1筆新紀錄。（金門縣府觀光處提供）

虎航「虎虎生風」彩繪機祝福旅客在新的一年「虎運來、好彩頭」。（金門縣府觀光處提供）

虎航「虎虎生風」彩繪機，今天中午從松山機場搭載141名旅客穿越台灣海峽，降落距離330公里的金門機場。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處和台灣虎航致贈旅客首航禮物，祝福大家「虎年行大運」。（金門縣府觀光處提供）

迎接虎年春節，由當代藝術家董陽孜創作的虎航「虎虎生風」彩繪機，今天中午從松山機場搭載141名旅客穿越台灣海峽，降落距離330公里的金門機場，在壬寅年帶來祝福大家一飛沖天，好運一整年的磅礡氣勢。

這架有當代藝術家董陽孜瀟灑揮毫，在機身以活潑有趣的「虎虎生風」文字塗裝應景創作，做為亞洲地區的首架文字彩繪機，中午11時23分順利降落金門尚義機場，在遼闊的停機坪華麗亮相，展現超高識別度的那一刻，也在金門民航史上寫下1筆新紀錄。

縣府觀光處特別安排盛大「虎你好運到」迎虎活動，除贈送機上每位旅客文創「觀光小天使~阿特變身風獅爺」的虎哩好運紅包袋外，還有同樣即景的可愛虎皮蛋糕。

華信航空也加碼贈送每位旅客1枚「福虎開運」金幣、虎航「虎虎生風」紅包，祝福旅客在新的一年「虎運來、好彩頭」，歡欣笑容和瞬閃的紅包，讓尚義機場洋溢濃濃年味和節慶喜氣。

金門縣府觀光處長丁健剛表示，華信航空和台灣虎航在去年暑假開始合作，由華信向台灣虎航濕租A320飛航金門，機艙寬敞舒適又快速，讓旅客多了「類出國」的感覺，今天台灣虎航彩繪「虎虎生風」文字飛機首航金門，帶給鄉親旅客驚喜，希望未來一年大家運勢都如虎添翼，從年頭到年尾虎虎生風。