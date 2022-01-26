燒肉同話2月1日起消費2000元即可抽好運籤，限量贈送佰元抵用券精選食材。（業者提供）

這一鍋皇室秘藏鍋物，是饕客念念不忘的好滋味。（業者提供）

春節9天連假即將到來，各大餐飲業無不卯足全力招客，大受饕客喜愛的這一鍋皇室秘藏鍋物，會員來殿消費即贈春節甜菜根千張豆腐紙；燒肉同話則滿額隨機抽百元抵用券；這一鍋祭出加菜金等你刮，超多虎年限定活動，讓消費者吃飽又可享好康！

業者指出，這一鍋皇室秘藏鍋物獨家調配中藥材，湯頭鮮美，帶有濃郁胡椒味招牌老火湯，還是多汁入味的招牌鴨血及豆腐的經典御膳麻辣鍋，亦或散發溫潤酸香的一品酸菜鍋，都是深受饕客念念不忘的好滋味。

繞富趣味的千張豆腐紙更是新舊朋友到店必點趣味菜，親朋好友動手揮毫寫下祝福，一口吃下滿滿心意，春節期間至全台任一門市，內用不限金額消費，即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙1份，將甜菜根融入豆腐紙中，呈現大紅福氣的春聯紙，即日起至2月6日午、晚餐限量贈送，贈完為止。

業者表示，甫於上月升級食材的燒肉同話，近2個月來好評不斷，與粉絲同慶喜迎虎年，無論是海陸雙拼精緻套餐經典店，還是數十種頂級肉品海鮮吃到飽店，2月1日至13日，內用單筆消費滿2000元，即可抽虎虎生風好運籤，以此類推，抽完為止，不只送出最高500元抵用券，還有牛舌、精選草蝦等燒烤控最愛夢幻食材。

主打台灣懷舊風格這一小鍋，要讓消費者們體驗復古金虎年，1月27日至2月5日至全台這一小鍋分店(不含呷BAR店)，內用消費任一套餐即贈刮刮卡1張，以此類推，張張有獎，送完為止，最高刮出100元加菜金，現刮現用。

這一鍋餐飲集團指出，三品牌瞄準宅商機，即日起至月底，多款外帶套餐優惠，這一鍋皇室秘藏鍋物(不含Share More吃到飽)推出多款雙人、3人套餐，超值價999元起；這一小鍋則是祭出套餐任選兩套88折，3套85折；燒肉同話多款燒肉丼飯、咖哩飯、輕食沙拉等，數十種選擇138元起，滿300元享95折、700元9折、1000元85折，超級優惠只限外帶自取，無論是過年團聚加菜，還是三五好友相約，都能輕鬆享受大廚美味。