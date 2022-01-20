瓦城泰統集團旗下以泰式酸辣湯頭建立市場好口碑的「大心新泰式麵食」，搶在新春前夕推出期間限定「虎虎迎新春」2及3人套餐，相較常態套餐搭配的涼拌小菜與飲品，特別新增「泰式蝦醬薯條」「酥炸蝦醬雞米花」等創意泰式小點供消費者自由選搭。

瓦城表示，即日起至2/28日到大心消費新春限定套餐，或是單點主食加價常態套餐，還可把萌度爆表的「熊大心虎年紅包袋」帶回家，全台大心一般店也導入線上點餐系統，在疫情升溫時刻，到大心吃碗熱騰騰的泰式麵食，以最低的接觸，安心享用美味。

網羅消費者最愛的餐點，大心「虎虎迎新春」套餐幫消費者配好2人及3人兩種選擇。TOP5人氣主食包含以豐富香料熬煮而成的泰式酸辣系列，有著鮮美海蝦、魚丸、日式油豆腐、招牌炸金針菇等配料的《酸辣海鮮麵》，另外加入梅花豬肉片的《酸辣海陸麵》、選用頂級松阪豬的《酸辣番茄松阪豬肉麵》，以及鮮甜牛骨湯頭搭配牛肉片與牛肉丸的《清燉越南牛肉河粉》、白飯殺手打拋豬肉搭配酥炸半熟蛋的《裝熟蛋打拋豬肉飯》，共5款品項自由選配。

涼拌小菜則有開胃《爽脆泡菜》、《涼拌金針菇》、《涼拌雲耳》等；搭配超涮嘴的《泰式蝦醬薯條》、《酥炸蝦醬雞米花》、《青木瓜沙律》等泰式小點，3人套餐再加碼1份酥脆Q彈《啾心小蝦餅》，吃麵必配上一杯冰涼的飲料，新春套餐也提供《泰國奶茶》、《小清新鮮檸愛玉冰沙》選擇，不論與家人還是朋友歡聚，春節期間小團體也能大大滿足。