網羅13國優秀創作者180件作品的「版繹時代-2022金門國際版畫展」，將在明（27）日於金門縣文化局展覽廳展出，主辦單位歡迎對版畫藝術有興趣者走入這場跨國精彩藝術饗宴。

這項展期至3月1日止，長達1個多月的國際版畫展，邀請美國、加拿大、俄羅斯、澳洲、日本、韓國、泰國、馬來西亞、印度、孟加拉等共13國優秀創作者，180件版畫創作作品來金門展出。

縣文化局說明，版畫乃是我國印刷術的延伸，迭經長期發展而傳遞於世界，在全球人類的集體智慧下而形成凹、凸、平、孔4大版種，以及各式各樣、多采多姿的版畫技法。1983年在廖修平老師的提倡之下，中華民國國際版畫雙年展醞釀而生，目的在蒐集世界各版畫創作者之經典作品，提供國人欣賞外，也給予國內相關版畫工作者更寬闊之眼界以及技法之提升。國際版畫雙年展的舉辦，也開啟了我國版畫界與世界之接軌開端，此後相關的國際交流展不斷登場，延續至今日。