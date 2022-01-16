俗話說，要怎麼收穫先怎麼栽，想要達到什麼樣的目的，就要先付出同等的努力，確實有不少人都是透過自身努力，獲得更好的成就，《搜狐網》運勢專欄就點名虎年最好命的4大生肖，除了本身就很努力之外，再加上好運加持，新的一年喜迎事業、財運雙漲，荷包賺滿滿。

▍NO.1 生肖鼠

生肖屬鼠的人聰明過人、熱情真誠，相當有才華，工作能力特別強，無論做什麼事情都能有出色的表現。職場上，屬鼠的人執行力強、有魄力，因此常有升職加薪的機會，尤其是虎年事業走大運，連帶晉升機會不少，財運一飛沖天，必定能事業有成、生活幸福。

▍NO.2 生肖雞

生肖屬雞的人天生福澤深厚，加上性格好、為人大氣，且待人真誠、會說話，因此人緣特別好。這樣的人進入職場以後，身邊會有許多貴人提攜，個人魅力倍增，事業運表現不錯，尤其是邁入虎年之後，屬雞的人事業運步步高升，做什麼事情都順風順水，日子過得稱心如意。

▍NO.3 生肖蛇

生肖屬蛇的人勇於追求、做事積極進取，加上為人低調務實，確立了目標就會默默的全力以赴，優異的表現經常讓身邊的人刮目相看。屬蛇的人進入虎年也能一如既往的努力工作，加上事業運高漲，除了收入有望直線上升之外，桃花方面也有機會遇見心儀的對象。

▍NO.4 生肖龍

生肖屬龍的人堪稱人中龍鳳，不僅性格溫和大方、為人真誠，也有一副熱心腸，因此相當受人信賴，人緣非常好。事業上，屬龍的人十分積極進取，遇到困難絕不退縮，進入虎年後，也會得到上天眷顧，事業、財運一飛沖天，生活也能稱心如意。