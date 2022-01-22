國營事業頗多，如財政部的公股銀行，交通部的郵政電信，經濟部的中油、台電等，還有早期廢省前的菸酒公賣局、公路局、鐵路局等省營事業，金門縣的金酒公司，統稱公營企業，不管以局或行庫或公司名稱成立，只要官股超過51%過半，能掌握董事席次操控董事長人選，都不脫公營性質，即便是原始即依公司法成立的台電公司，或郵政總局公司化，開放民營僅是噱頭，仍百分之百由官股投資，不過是股票上市及業務局部開放，並未全面民營，依然是共產黨式吃大鍋飯，不會太長進。

國營事業向為有權力者眼中肥羊，任人敲詐的冤大頭，中央它要買單，地方也要付帳，合理要求是認帳，不合理要求是認栽，所以國營凱子自古有之，民進黨執政尤甚，而且被勒索的越來越不情不願，錢給的愈加沒尊嚴。筆者回想往昔曾為中油一員，總驕傲跟親友炫耀是經濟部所屬全國第一大企業的電腦操作員〈加油機電腦化〉，媲美紐約自由女神右手高舉的火炬，中油火把招牌薪火相傳，讓標誌為榮的老油人「一日中油，終生中油」，掉線褪色的外套猶捨不得丟，但如今走過繁華，榮景不再，唯能感嘆「繁華攏是夢」！

不論經營績效或拜獨佔事業沒競爭對手之賜，國營事業曾經很賺錢，風光一時，例如我的老東家中油，創造利潤單靠調價即可搞定，汽油買不買隨你便，反正僅此一家，拒買拉倒，消費者任宰割造就會下蛋金雞母，想不到今天竟成不敢啼閹雞一隻！

中油號稱國營龍頭，台灣石油工會因而最有號召力火車頭當之無愧。民國七十七年甫解嚴，石油工會帶頭走上街頭，爭取比照郵局銀行調高薪水，年終獎金發放4.6個月，事業單位採單一薪俸，連同次月薪資提前領，數目可觀，一個春節夠買一台陽春裕隆轎車，在此之前，不但薪給少，也零年終獎金，預支薪水須下月扣回。種種優渥福利也是國營員工變乖乖牌任人擺佈主因，因職低薪高「人逢喜事精神爽」，況且最高4.6個月獎金係由執政者「政治考核」。

三分熟與五分熟牛排巧遇卻不打招呼，明明志同道合為何彼此裝「不熟」？高雄市政府與國營事業關係就是如此矯飾！公營企業係營利事業非慈善事業，就算負政策任務及社會責任，也是有條件，有程度，有原則，不是漫無標準，民進黨執政的國營模範生，容易遭政客綁票，因為生就一副好榜〈綁〉樣，撒錢「半瘋」模樣真是歌手伍佰的弟弟─「二百五」！笑話說上帝要吸血鬼投胎改做「好自在衛生棉」，這樣就不必找血找的那麼累了。陳其邁市長找建設經費找的那麼辛苦，也可考慮喔！（作者為公務員退休）

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