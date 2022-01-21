佳世達(2352)連續6個交易日獲外資買超，受惠於WFH、LFH等終端需求，推升去年佳世達合併營收達2259.7億元、年增17.9%，創下近15年新高，毛利率也創高達14%。今早佳世達股價表現優於大盤，但在台股盤中重挫逾200點後，佳世達也由紅翻黑。

佳世達除了聚焦在既有顯示器與投影機事業，並以及智能方案、醫療、網通、材料零件等五大領域擴大發展，各事業體之產品組合也持續優化。去年高附加價值事業營收比重來到35%左右，預估今年即將超過5成。

受惠於宅經濟帶動桌上電腦螢幕監視器等IT資通訊產品需求，以及疫情推升防疫產品強勁需求，加上聯合艦隊成員持續增加，還有業外投資收益，佳世達今年獲利可期。至於今年的配息，法人估在EPS上看4元基礎下，配息2元以上可期。

此外，佳世達旗下明基醫(4116)近日順利完成公開收購康科特(6518)公司股票，集團聯合艦隊再添新成員。而去年11月佳世達由子公司明基健康生活投資合躍生活廣場事業(正光藥局)並取得合躍生活增資後股權60%、預計將於今年第一季開始併入營收。