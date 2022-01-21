高雄市17條年貨公車路線，主要行經鄰近「年貨大街」三鳳中街的三民市場站，方便民眾採買年貨。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

年貨公車路線配合虎年生肖，在公車內掛滿應景的春聯裝飾。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

農曆春節將屆，因應民眾採買年貨需求，高市交通局推出應景的「年貨公車」路線，並配合虎年生肖，在公車內外打造「福虎生風」及春聯裝飾，17條年貨公車路線主要行經鄰近「年貨大街」三鳳中街的三民市場站，方便民眾採買年貨。

交通局表示，年節將至，避免年貨大街三鳳中街出現人潮和車潮擁擠現象，停車大不易的情況，推出2022年精選17條年貨公車路線，包括88建國幹線、92自由幹線、205中華幹線、綠1、28、33、紅25、紅27、紅30、紅31、0南、0北、28、33、53B、218、301等路線，方便民眾搭乘採買年貨。

交通局長張淑娟表示，「三鳳中街」是高雄最具指標性的年貨大街，今年和高雄市公車業者合作，推出符合虎年的年貨主題公車，公車車頭LED顯示「福虎生風來進寶」，車內外布置濃厚年節氣氛裝飾，呼籲民眾可搭公車採買年貨，方便又省時，刷乘車碼有機會抽筆記本。

三鳳中街商機促進會理事長伍進昌表示，肯定交通局推出精選年貨公車路線及提供免費公車乘車券，凡1月21日起至三鳳中街採買年貨的民眾，可向商家索取限量乘車券(發完為止)，在2月底前，可免費搭乘港都客運、漢程客運、南台灣客運任一公車路線1次，歡迎民眾到三鳳中街辦年貨過好年。

此外，高市輪船公司也在2月12日至28日於台灣燈會期間推出每日航程約90分鐘的航班，每人優惠價588元起，12歲以下孩童贈送台灣燈會官方版限量「大吉虎」小提燈1組活動，讓民眾搭船賞燈會。