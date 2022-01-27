頭份警分局利用頭份市農會民俗踩街活動，宣導春節維安措施。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局實施加強重要節日安全維護工作，為了加強宣導效果，特別利用頭份市農會舉辦「農民節」踩街活動機會，宣導警方春節期間犯罪預防作為，提醒勿酒駕觀念，並歡迎民眾全家外出拜年或是旅遊時，可以向警方申請舉家外出加強巡邏，安心外出過好年。

在頭份市農會所舉辦的農民節踩街遊行中，頭份分局動員宣導民眾正確的犯罪預防觀念，例如提醒民眾酒後不開車、存錢或提款時謹防身邊陌生人、春節返鄉多加利用替代道路，減少交通阻塞的時間，增加家戶團圓的時光。

頭份分局長呂育騰表示，春節期間連續假期，民眾如擔心全家外出家裡無人看守，遭小偷入侵，可向警方申請「舉家外出住居安全維護」措施，警察將協助加強住宅及周邊巡邏，民眾可以撥打110或親自至住處轄區派出所提出申請，轄區分駐派出所受理後，將在申請人住宅周邊隱密處，選擇適當位置設置巡邏箱加強巡簽，讓民眾安心外出。

另外，如果民眾須要存領巨額現金，均可向轄區派出所或撥打110申請護鈔便民措施，希望民眾能多加利用。