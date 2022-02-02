便當店老闆說只喝2罐啤酒，但酒測值0.44毫升，已構成刑事犯罪。（翻攝影片）

便當店老闆心存僥倖酒駕 全身酒氣還騙警沒喝酒。

政府不斷宣導酒後不要騎車，就是有人心存僥倖，北市文山區興隆路一間便當店的老闆，上月25日與朋友在店內飲酒，結束後騎車返回新店住家，路程中因轉彎未打方向燈遭警盤查，員警聞到酒味後，測得酒測值0.44毫克，隨即被上銬依違反公共危險罪送辦。

61歲翁姓男子，案發當天下午5點多，因朋友到店內聊天，兩人喝了些許啤酒，騎車返家時，因轉彎未打方向燈，被巡邏員警攔停，過程中身上飄散出酒味，員警詢問是否有喝酒，他告訴員警「沒有喝酒」，以為能矇混過關，員警先以探測棒測試，結果整根亮紅色警示，他說只喝2罐啤酒，但酒測值0.44毫升，已構成刑事犯罪。

翁男在路邊打電話請家人將機車騎回家，隨即被上銬帶回警局。警方呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，方能保障自己與用路人的行車安全。

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