員警帶著賴姓老翁操作，讓他終於提領成功。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名88歲的賴姓老翁因戶頭餘額不足，在提款機前反覆操作許久，引起正在守望的員警注意上前關心，原來老翁不熟悉操作流程，自動櫃員機前人潮又多，他不好意思佔用太久，失敗了就又重新排隊操作，反而讓自己顯得好可疑，在員警協助下，賴姓老翁成功領出慰勞自己的加菜金，開心地向員警道謝。

台中市警察局第三分局立德派出所員警劉佳竺日前於郵局執行守望勤務時，注意到1名老翁不斷重覆排隊操作自動提款機，擔心他遇到詐騙便主動上前關心，88歲的賴姓老翁告訴員警，自己有老花加上有些重聽，看不清螢幕上顯示的文字，他想從戶頭提領2000元幫自己在過年期間加菜，不知道為什麼都領不出來，擔心自己占用機台太久，失敗了就再重新排隊，沒想到會引起注意。

劉員經賴姓老翁同意，先協助補登存摺確認餘額，原來老翁的2本存摺都不足2000元，難怪怎麼提領都不成功。劉員發現賴翁屢次按錯金額，便耐心帶著他一步一步操作，總算從兩個戶頭順利提款成功，他也感動地直向員警道謝，感謝有員警的協助，讓他能過個好年。

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