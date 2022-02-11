《國防新聞》（Defense News）10日報導，近年與美國關係陷入僵持的土耳其透露，將在「未來數年內」，以該國自行研發的「飛鷹」（Atmaca）次音速反艦飛彈，完全取代美製RGM-84L第2批次魚叉（Harpoon Block II）反艦飛彈。

一名不具名的土耳其海軍官員表示，其對飛鷹飛彈有信心，將於數年內取代魚叉飛彈，範圍涵蓋該軍種目前所擁有的「所有軍艦」；另一名土耳其國有武器製造商Roketsan官員則進一步透露，飛鷹將在2年至3年內汰換超過350枚魚叉，將先從正在或即將接受定期維護或升級計畫的艦艇開始安裝。

Roketsan官員表示，與魚叉相比，飛鷹的價格相當低廉，約僅一半左右，預計能讓土耳其海軍在水面艦隊反艦戰力更新計畫中節省達5億美元（約新台幣140億元）。《國防新聞》已連絡魚叉飛彈的製造商波音公司（Boeing），詢問土耳其舉動是否對其造成影響，但未獲得正面回應，而是將「皮球」踢給美國政府。

《國防新聞》表示，飛鷹由Roketsan和土耳其防務公司Aselsan共同製造，融合魚叉和法製飛魚（Exocet）飛彈的優點，射程超過220公里，飛行高度可低至3公尺，具備全天候作戰能力，能夠打擊水面和地面目標。除安裝於水面艦艇外，土耳其還有意開發空射、潛射，以及地面發射等不同版本。Roketsan於2009年獲得土耳其政府合約，2017年進行飛鷹的首次試射、2019年首度成功自水面艦艇上試射，並於2020年成功完成超過200公里的長距離試射。