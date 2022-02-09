高雄翁姓婦人到超商ATM存款，但由於3萬3000元超過可存款上限，交易因而失敗，33張千元鈔票全被吐出，但翁婦並未發現就離開ATM，下位使用者王姓男子擅自領走鈔票，事後遭翁婦提告侵占，但高雄地院認為，無法證明翁婦存款失敗後的錢被王男取走，因此判王男無罪，檢方認為殊嫌草率，已替翁婦上訴求公道。

判決指出，翁婦於2020年6月15日上午7時許到超商ATM存款，他先成功存入一筆1萬5000元後，準備再存入一筆3萬3000元金額，但操作到一半，突然有人在後方排隊，讓她相當緊張，因此，把錢放入ATM機台後，並沒有看到機台顯示存款成功，隨手點擊「確認鍵」後就先行離開ATM機台。

翁婦有收到銀行傳來第1筆1萬5000元存款成功的簡訊，但卻遲遲等不到3萬3000元存款的任何訊息，於是她留在超商內逛了一下，等到王男結束交易離開ATM後，發現剛剛存入的33張千元鈔票已經不翼而飛，翁婦立即致電銀行詢問存款狀況，銀行回覆由於單次存款超過上限3萬元的額度，機台已將鈔票吐回，她認為自己的3萬3000元是王男拿走，便報警提告侵占。

警詢時，王男坦承自己在幫有人領錢時，有將翁婦遺留的3萬3000 元「一併拿走」，將錢交給友人後，友人對帳時也發現帳務多出3萬多元，但高雄地院審理時卻改口供，辯稱自己並沒有把錢拿走，還說當天警方詢問筆錄時，自己有服用安眠藥，警方問他有沒有拿走翁婦的錢，他因頭腦昏沉才會回答「有」。

高雄地院法官認為，翁婦把錢放入ATM後，沒有等到機台顯示交易成功或失敗就離去，且離去後發現自己存款失敗，也沒有立即前往機台查看或詢問，與常情不符，加上無法證明王男有取走ATM吐出的3萬3000元，頂多只能確定翁婦存款交易失敗，鈔票遭人取走的事實，無法證明是翁婦或是何人拿走，因此判王男無罪。

但檢方收到判決後認為，王男在警訊筆錄中已坦承取走3萬3000元，且表示會把錢還給翁婦爭取和解，另外，ATM交易失敗吐出的33張千元鈔票不翼而飛，合理推斷就是被機台下個使用者王男取走，但法官沒有考量到相關疑慮就判王男無罪，殊嫌草率，因此決意替翁婦上訴討公道。