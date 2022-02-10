中國信託銀行度打造高達320公分、全臺最大ATM亮眼現身臺北市信義商圈，並以ATM冷知識區、數位互動牆、趣味立體拍照牆與真人抓鈔機等四大展區，帶領民眾挖掘ATM不為人知的冷知識，以及數位金融如何改變生活，還能開啟神秘金庫，體驗現抓美金的快感。即日起至2月23日止，全臺最大ATM於信義區ATT 4 FUN廣場展出，每個週末下午還有中國信託集團人氣吉祥物至現場與民眾同樂，快來踩點分享。

中國信託全臺最大ATM今（10）日正式開張，由中國信託銀行行政長高人傑、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters超人氣成員峮峮共同出席，與中國信託集團最受歡迎吉祥物小翔、台灣阿龍及小火子合力闖關。

中信銀行行政長高人傑表示，根據金管會近2年統計發現，臺灣民眾每年使用ATM次數均超過9億次，中信銀行內部分析資料顯示，利用中國信託ATM進行交易占比則超過4成，中國信託特別以民眾最日常的金融行為出發，透過打造全臺最大ATM展間，搭配輕鬆、易懂的金融常識，除了提供寓教於樂的互動機會，也希望讓民眾更了解中國信託在數位金融服務的努力。

中國信託全臺最大ATM展區共分為「ATM冷知識區」、「數位互動牆」、「趣味立體拍照牆」與「真人抓鈔機」等四大主題，走進「ATM冷知識區」與「數位互動牆」，可一探ATM內可裝多少現金、全球ATM密集度最高的地方等ATM冷知識，同步感受數位金融服務如何影響你我的日常。參觀民眾也可化身拍照達人，在趣味立體拍照牆前，體驗網紅打卡樂趣，還有機會開啟最大ATM金庫大門，挑戰「真人抓鈔機」，多項限定好禮從天而降，等你來拿。

即日起至今年2月23日止，中國信託全臺最大ATM於臺北市信義商圈ATT 4 FUN廣場展出，展覽期間每逢週末下午2時至5時，中國信託集團人氣吉祥物將至現場與民眾同樂。活動期間追蹤「Home Run Taiwan」IG帳號，上傳與全臺最大ATM合照，就能獲得一次進入金庫抓鈔的機會，1元美金現鈔、中信兄弟商品折價券、中信特攻籃球賽門票、峮峮酷卡等豐富獎品任您抓，現場拍照打卡還有機會抽中7-11禮券、峮峮簽名球等。