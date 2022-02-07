台銀新鈔提領農曆春節期間爆出大量。根據台銀內部的最新統計，在今年農曆春節期間9天假期中，不論是ATM的新鈔提領次數及金額，均雙雙創下史上新高紀錄，並且較2021年大舉成長近50%，倘若合計整個農曆春節前後，台銀的ATM新鈔提領次數接近260萬次、金額近360億元；根據台銀內部研判，由於台銀的ATM所放置的全是新鈔，其中應有來自其他銀行的存款戶來台銀ATM提領，發紅包及新鈔更益於防疫的考量，使民眾提領現鈔時對台銀的ATM趨之若騖，也因而使台銀在今年的農曆春節期間再爆大量。

台銀董事長呂桔誠為了防疫，不只先前就親自召開會議指示在過年前二週提前開放台銀的ATM可供領新鈔，台銀內部更透露，呂桔誠還特別在會中對銀行及金控集團的全體員工發動「總動員」，讓上萬名台銀和台灣金控集團的員工，連同員工親友的提現需求，儘量在農曆年前二週就完成新鈔的更換，以避免去佔用到農曆春節假期期間民眾透過ATM來提領現金的空間，若以每一員工約涵蓋5個人的提現需求來換算，等於台銀這裡就自行先疏散了約5萬人的提現人潮。

根據台銀統計，不只春節假期期間的新鈔提領爆大量，農曆年前二週台銀提前開放ATM的現鈔提領，也在防疫上發揮了相當大的引流效果，台銀臨櫃提現的人數已有減少，而ATM的現鈔提領次數則接近170萬次，提領金額近260億元，均創下新高紀錄；而為了滿足ATM的現鈔提領需求，台銀此次出動的人力也是史上之最，台銀統計，台銀在農曆年前的補鈔次數約達6000次，更動員約1600人進行補鈔，並出動了運送護鈔超過200次的次數。

對今年的農曆春節現鈔提領爆出年增率達50%的驚人數字，台銀內部也相當訝異，因為今年的年假只比去年多出2天，但領鈔次數卻從去年農曆年假期間的58萬次，正好「數字顛倒」爆增至85萬次，金額也從63億爆增至95億，成長力道驚人由此可見；台銀內部評估，由於台銀的ATM全部供應新鈔，因此很多因為包紅包而有現金提領需求的民眾，自然首選台銀，甚至不少並非台銀存款戶的民眾也特別來台銀的ATM提現，因此才爆出了農曆春節期間史上前所未見的新鈔提領天量。