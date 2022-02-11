伴隨檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務持穩推進，基因檢測廠金萬林（6645）1月營收4381萬元，年增76％，創歷年同期新高。

金萬林強調，近年投入開發分子檢測平台，研發能力恰好展現在新冠肺炎試劑的開發上，不僅可定量還可分型，並能區分出變種病毒株，包括Omicron變種病毒。目前正在開發的新試劑產品，將優化檢測流程，降低人員操作負擔，可加速整個PCR核酸檢測的實驗時程，最多縮短30％以上的時間，將是防疫一大利器。

金萬林指出， 1月大量返國人潮，加上Omicron變種病毒傳染力強，國內檢測需求增加，金萬林旗下檢測試劑與快篩試劑出貨維持高檔，加上還有高價儀器設備出貨貢獻，拉高1月營收表現。目前居家快篩試劑與核酸檢測試劑仍有大量需求，預計首季營收延續增長態勢。

此外，金萬林提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，做為醫生臨床診斷的用藥參考，旗下精準醫療分子檢測實驗室獲得TFDA認證LDTs，陸續與各大醫療院所簽約合作，在癌症邁向個人化精準醫療趨勢下，預期精準癌症檢測服務是未來營收成長的重要來源。