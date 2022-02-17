演藝圈知名夫妻檔余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014年確診直腸癌第三期，治癒後又復發，總共做了近70次化療以及切除部份淋巴、肝及肺臟，未料近日大腸又照出陰影，醫師預估她壽命恐再縮短，讓李亞萍情緒潰堤。

余苑綺日前病情再惡化，被拍到大腸有黑影，根據《自由時報》報導，醫師以最壞的打算評估她只剩兩個月到半年的壽命，李亞萍不禁痛哭：「我現在只求有奇蹟出現，我們全家人都被擊垮了」。

余苑綺罹癌前是健康寶寶，不菸不酒、愛吃蔬菜水果及運動，年紀輕輕卻得到直腸癌第三期，根據《鏡週刊》報導，經紀人透露余苑綺已接受近70次辛苦的化療，好不容易清除癌細胞，2019年、2021年再度復發，動手術切除部份淋巴、肝臟及肺臟，部分肝腎維持身體運作已不能再切除，只能靠化療來殺死癌細胞。

由於化療藥物相當猛烈，余苑綺的指甲常常呈現黑色，因此動念加入醫院的實測，藉此了解身體內含有多少重金屬，同時允諾有進一步具體消息，會再告訴大家，「只有走過這樣的路，才能深刻體會那種苦痛！我真的希望自己的親身經驗是有意義」。

余苑綺的37歲弟弟余祥銓，近日傳出為了替二姐添喜氣，計劃迎娶小12歲女友柔柔，根據《鏡週刊》報導，余祥銓承認一直都在籌劃婚禮，礙於疫情關係，短期內暫不可能舉辦實體婚宴。