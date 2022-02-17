債務壓力沉重的大陸地產商世茂集團16日下午舉行投資者會議。該公司指出，正嘗試與深圳市政府討論國資入股，希望引入有實力的國資企業，不僅接觸深圳市投資控股、深業集團等大量國企，也接洽中建投和部分資產管理公司（AMC）。

另一方面，A股上市地產商陽光城17日晚間公告，截至17日，未能在30日豁免期內（即2月15日）支付需支付的境外債券「XS2100664544」利息1387.5萬美元，以及境外債券「XS2203986927」利息1338.75萬美元。

澎湃新聞報導，世茂集團16日在「中信信託深圳龍崗融資集合資金信託計畫」的個人投資者會議中表示，擬展期償付上述信託計畫（餘額約人民幣59.94億元），該信託計畫2月有人民幣（下同）12.94億元到期，4月至8月有47億元到期。

根據初步展期方案顯示，世茂集團提出在2022年全年歸還貸款本金的25％，2023年歸還35％，2024年歸還剩餘部分。