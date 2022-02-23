漢翔(2634)去年第四季有高教機交機挹注，單季營收攀升到74.16億元，今年第一季進入傳統淡季，預期第二季起逐季回升，今年國防業務及民用業務持續復甦，法人看好全年營收成長2成以上。

漢翔2021年營收237.35億元，年增12.8％，歷經2020年疫情導致民用機出貨下降，在疫苗施打及國際間各國陸續解封，民用機業務已經見到回升。整體來看，2021年漢翔國防及民用業務占比6：4，去年第四季回到70億元以上，主要受惠高教機的交機挹注。

高教機今年預計交機8架，上半年交機2到3架，主要集中在下半年，今年到2024年全數交機，採完工百分比法認列，隨著交機數量增加，學習曲線提升，可以改善毛利。

LEAP引擎主要搭載在波音及空巴的窄體機，2020到2021年受疫情衝擊，波音及空巴交機量大幅衰退，也影響LEAP引擎出貨。不過，2021年已經從谷底回升，占2021年營收約10％，相較2020年營收成長1倍。在疫情前年產量有2000具，平均每周40具以上，今年第一季周產量約24具，2023年法人估計可以回到40具以上水準。

除了飛機、航空氣維修等業務外，漢翔也跨入儲能業務，2021年11月通過台電儲能認證，並完成台中廠區建置5MW的儲能系統，一年約貢獻3000多萬元收入，下半年會再於其他廠區複製此一模式建置第二、三座儲能廠各5MW，目標均是可透過台電電力交易平台提供供電服務，目前市場供不應求，儲能業務展望樂觀。

法人估計，國防業務及民用業務都進入成長期，今年營收有望年增2成，回到疫情前水準，隨著高教機大量交機，民用業務恢復動能，2023年的營運將有挑戰新高機會。