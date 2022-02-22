鳳梨釋迦是台灣重要的出口果品，過去主要以鮮果銷售為主，但由於生鮮冷藏鳳梨釋迦受保鮮期短及檢疫等條件限制，因此農委會台東區農業改良場特別開發「全果冷凍鳳梨釋迦」技術以促進多元利用，突破相關困境。

由於冷凍後的果品外表堅硬，食用前需先微解凍，才可切開享用，為更快速及方便的應用冷凍鳳梨釋迦果品，台東場以改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，經試驗機械削皮效果良好，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60％，可供大量應用之加工或餐飲業者參考運用。

台東場研發的果實催熟及全果冷凍技術，其生產之冷凍鳳梨釋迦屬於食品，可符合先進國家食品衛生安全標準，且不受限檢疫條件，冷凍果品賞味期限可達6個月以上，具有搶進新外銷市場及新食用型態的潛力。

台東場指出，一般在食用前，可先於室溫下解凍30分鐘，或使用微波爐微波解凍40秒後，即可削皮及切開食用，此時雖可削皮，但由於此時果實溫度還很低，操作人員無法長時間手持削皮，故大量應用的加工或餐飲業難以人工如此操作。

因此台東場以市售鳳梨削皮機，調校刀具切削深度、行程及轉速等相關機械參數，以作為冷凍鳳梨釋迦削皮使用。台東場說明，冷凍鳳梨釋迦具有不同於鮮果的口感及滋味，以機械削皮可快速、方便且衛生的獲得冷凍鳳梨釋迦果肉運用，且機械不需複雜改裝，即可應用於鳳梨及冷凍鳳梨釋迦，相關技術可供加工、冰品或餐飲業者參考運用，以促進鳳梨釋迦多元利用。