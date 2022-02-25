俄烏衝突如火如荼開展同時，根據最新交易資料，小麥售價已來到2008年迄今最高，市場憂心全球通膨恐怕又會開始大漲。

24日，就在俄羅斯全面入境烏克蘭的消息傳出後，小麥期貨交易價格立刻漲停鎖死並長達數小時之久。到了25日，在芝加哥期貨亞洲早盤時，小麥又一度上漲2.8%，每單位蒲式爾或英斗(bushel)來到9.6075美元。

新加坡25日上午約9點半，芝加哥小麥價漲1.7%，每單位達9.5025美元。同時，玉米漲1.2%至6.9825 美元，大豆也漲0.8%。

同時，玉米以及大豆交易價也都跟著上漲。

以農產品而言，俄羅斯與烏克蘭是亞洲還有中東等地，不僅是主要而且是能夠大量供應的來源地，因此，俄烏戰事有可能會讓全球穀物交易大洗牌。根據統計，俄烏全世界小麥市占率超過25%，玉米約為20%，至於葵花油則高達80%。

全球用量最大的小麥進口國埃及，24日在收到來自法國唯一的小麥報價後，交易商就沒有意願再投標買進。另外，像美商邦吉(Bunge)等農糧大廠在俄烏的作業也被迫暫停。

據悉，邦吉暫停烏克蘭兩家油菜籽加工廠生產，並關閉當地辦公室。同時，全球最大的美國農糧業者阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)，也暫停包括製油工廠、穀類作業碼頭，還有設在基輔的貿易辦事處。

除了俄烏緊張因素外，南美洲的旱災也可能會讓大豆歉收。另外，製作餅乾甚至洗髮精都會用到，有成千上百種用途的棕櫚油，目前全球是搶破頭要購買。無奈受到工人短缺影響，主要產地馬來西亞的產能也無法擴大。