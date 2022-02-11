美國聯準會鷹派官員言論引爆市場恐謊，恐慌指數VIX飆漲逾22%，美股四大指數齊跌，道瓊終場大跌526點，台股難逃跟跌命運，指數開低79.24點、報在18258.81點，其後跌幅更一度擴大到逾120點，惟月線強勢有撐，盤中跌幅收斂，櫃買指數10:00過後率先翻紅，顯示中小型股強於權值股，現階段指數已達相對高檔，短線單日量能能否可回升到3000~4000億元水準，以及外資是否持續偏多，將是重要的多空觀察參考。

電子股資金比重今降到6成以下，龍頭權值股目前元月營收普遍樂觀，但依舊難敵今日美股壓力來襲，晶圓雙雄營收題材告吹，台積電(2330)元月營收續創創高，股價卻利多不漲，今開低震盪，盤中跌幅約0.6%，站穩5日線，聯電(2303)元月營收同樣在連4個月創高題材下，震盪下跌約0.5%。鴻海(2317)元月營收為歷史同期次高，盤中下跌近1%；反倒是大立光(3008)儘管元營收雙降，但今逆勢走揚，盤中大漲約2.5%，股價最高站上2145元。面板族群友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)今逢調節壓力，全數走跌約2%。

高價IC設計族群表現兩極，股王矽力-KY(6415)開低走低、一度重挫逾4%，指標股聯發科(2454)盤中小跌震盪0.4%，聯發科也預計在今日公布1月營收表現，惟祥碩(5269)大漲逾5%，法說報喜的力旺(3592)漲幅達3.5%，群聯(8299)也穩步小漲、登上500元大關。

航運股今有航空雙雄的強勢演出，長榮航(2618)大漲4%、站上30元大關，華航(2610)亦上漲約2.5%；貨櫃三雄則以元月營收創歷史高的長榮(2603)最為強勢，盤中上漲1.5%，就有亞系外資看好長榮在航運周期中處於有利地位，擁有大量新船訂單、更多脫硫器改裝及更快速的成長，重申「買進」評等，目標價上看185元。

除中小型電子股帶動櫃買指數盤中翻紅外，生醫股今同樣也有強勢指標，達爾膚(6523)1月營收創同期新高，大漲近4%，大學光(3218)、台微醫(6767)及太景*-KY(4157)漲幅都在3%以上。

分析師認為，除有美股利空干擾，若單從台股指數來看，現階段來到相對高的位置，指數震盪機率高，短線區間觀察18000-18500點，需留意回測的走勢，操作上不宜過度追價，指數後續仍有高點可期，只是短線上要留意上檔技術面賣壓。後續可觀察3月升息腳步，留意近期法人站在買方標的，及今年營運明朗，財報及基本面展望無虞等個股。

籌碼面上，在歷經年前投資人普遍趨於減碼觀望，以及外資大幅調節後，隨著長假因素消失，加上農曆年假期間美股走揚的帶動下，台股開紅盤後買盤回流，惟近日量能能否可回升到3000~4000億元水準，以及外資是否持續偏多，將是短線上重要的多空觀察參考。