晶碩(6491)2021年EPS為17.84元，擬配息8.5元，今日股價強漲近6%，帶動眼球族群多頭人氣，精華(1565)、望隼(4771)、亨泰光(6747)全面上漲，大學光(3218)及寶島科(5312)也聯袂揚升。

晶碩受惠中國大陸隱形眼鏡市場需求佳，2021年第四季營收15.45億元，季增3%、年增10%，毛利率54.4%，較上季增加1.4個百分點，年增1.7個百分點。營業利益4.33億元，季增4%、年增24%，歸屬母公司淨利3.67億元，季增2%、年增31%。EPS為5.25元，比上季增加2%，年增31%。

2021年合併營收55.95億元，年增40.64%，毛利率近53%，歸屬母公司業主淨利12.48億元，年增74.5%，每股盈餘17.84元。董事會已決議，擬配發現金股利8.5元，配發率近五成。

望隼耕耘日本、中國大陸和美國市場有成，2022年1月營收年增24.81%，受惠日本及中國大陸市場代工市占率持續攀升下，預期今年營收表現較去年顯著躍升。