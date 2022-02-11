大學光(3218)1月營收3.12億元，突破3億元大關，創歷史高，月增21.4%，年增53.6%。今日價量俱揚，盤中最高衝至282.5元，重返季線之上，漲幅在4%。

大學光受惠新擴、新增店面拉抬下，2021年12月營收創新高，展店效益不斷拓展，又遇上寒假屈光手術高峰，推升1月營收首度衝破3億元大關，達3.12億元，創下歷史新高，月增21.4%，較去年同期大增53.6%。由於農曆春節過後，白內障手術、開學視力矯正需求拉抬下，2、3月業績可望維持高檔，法人樂觀看待，首季營收可望挑戰新高。

大學光在2021上半年台灣新增屏東店，下半年台北忠孝旗艦中心、擴大營運的新莊店，分別在11月、12月開幕，坪數都擴大一倍甚至2.5倍，合計店數達25家。中國大陸寧波、杭州也擴大展店，合計達11家。大學光今年台灣既有據點擴大將達2～3家，新展店約3家，都在洽談中；中國大陸新據點也還會再增加。