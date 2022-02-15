航空雙雄公布1月營收，歷經去年第四季的營收高峰，1月相較上月有所下滑，但仍維持在高檔附近，華航(2610)1月營收142.55億元，年增57.86％，月減15.74％；長榮航(2618)1月營收達到106.55億元，年增59.07％，月減13.88％。

華航1月客運收入6.78億元，月增15.11％，主因元月迎接農曆春節返台過年的旅客人潮，整體客收較前月成長，其中兩岸航線載客量增加最多。1月貨運收入為127.76億元，年增67.71％，因出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔。

貨運雖元月初略受全球元旦假期後影響出貨量，然因全球晶片短缺，台灣製半導體晶片相關設備運送需求持續強勁，華航機動調節客機載貨的航班配置，彈性調整運能，提高貨機使用率，使元月份貨收繼續維持百億以上亮眼表現。

長榮航1月航空貨運營收為94.44億元，航空客運營收為2.76億元。

華航表示，為因應擴散全球各地的新型變種病毒，防疫物資需求增加；在海運壅塞情況持續下，貨運出口市場艙位需求強勁，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨需求持續殷切，加上月底農曆長假前出貨效應，往歐美艙位需求持續，美歐線運價維持高檔。預期整體空運市場艙位仍呈現需求渴望態勢，運價可維持相對高檔水準；客運視各國邊境管制規定、市場需求等，滾動式檢視調整航班計畫。